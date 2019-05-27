Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, “Mektebim, eğitimle ilgili yenilikleri Türkiye’ye getiren kurum olacak”

Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, “Dünyanın neresinde eğitimle ilgili bir yenilik olursa olsun bu yeniliği Türkiye’ye ilk getiren kurum, Mektebim olacak. Eğitimde öncülerin kurumu olacak” dedi.

Panora AVM Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen Mektebim Okulları Ankara Kampüsleri Mezuniyet Töreni öncesinde Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, göreve kısa bir süre önce gelmesiyle birlikte yaşanılan değişiklikleri, Mektebim Okullarının öğretmenlerine sağlayacağı imkanlarını ve Mektebim’deki eğitim anlayışını değerlendirdi.

“Hedefimiz; dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisi olmak”

Mektebim Okulları’nın yönetim kadrosunda kısa bir süre önce değişiklik yaşandığını belirten Özkök, “Mektebim’de son üç ay içerisinde hissedarlık yapısında önemli bir değişiklik oldu. Bu değişiklikle birlikte üst kadro değişti. Yeni hissedarların en büyük hedefi; sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisi olmak” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimize tamamlayıcı sigortayla destek olacağız”

Yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli girişimlerin olduğunu söyleyen Özkök, Mektebim Okulları’nın öğretmenlerine tamamlayıcı sigortayla destek olacağını belirtti. Özkök, “Bugüne kadar kıymetlilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize bu sene ‘kıymetlilerimiz’ diyeceğiz. Onlara özel yeni programlar çıkarıyoruz. Bu sene öğretmenlerimizin yılı olacak. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla öğretmenlerimize destek olacağız. Ardından yurtiçinde anlaştığımız beş üniversite ile sertifika ve yüksek lisans programları uygulayacağız. Yurtdışında anlaştığımız iki üniversiteyle de öğretmenlerimizin yurtdışından sertifika almasını sağlayacağız. Çok kısa zamanda bu önemli üniversitelerin isimlerini duyuracağız. Programları biz hazırlayacağız. Aynı zamanda biz, kendi yöneticimizi yetiştirmek istiyoruz. Mektebim misyonuyla, Mektebim gelenekleriyle yetişmiş yöneticilerimiz olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.