Mektebim yıldızları 23 Nisan özel gösterimi için sahne aldı

Mektebim Okullarının "Mektebim Yıldızları Projesi" kapsamında öğrenciler, 23 Nisan özel gösteriminde

sahne aldı.

Bugün Ankara MEB Şura salonunda düzenlenen gösteri öncesi ana fikirlerinin Türk uygarlığının sahne sanatlarını dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Mektebim Okulları CEO’su Banu Gürün, “Mektebim Yıldızları Projemiz 2 yıldır devam ediyor. Ankara’da başladık ve dünyaya taşımak istiyoruz. 23 Nisan vesilesiyle bugün öğrencilerimiz Türk sahne sanatlarının bir örneğini sergileyecek. Farklı kampüslerimizden ve farklı yaş gruplarımızdan 240 tane öğrencimiz var. Sahne sanatlarından, Türk kültürü motiflerinden güzel, eğlenceli ve uygarlığımızı hatırlayacağımız gösterilerini hazırladılar, biz de onları seyredeceğiz” dedi.

Dünyada sadece Türkiye’de dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram olduğunu belirten Gürün, şöyle devam etti:

“23 Nisan ile alakalı çok şeyler söylemek istiyoruz ama bazen o kadar önemli şeylerle ilgili o kadar az şeyler söylüyoruz ki sadece şunu hatırlatmak isterim, dünya yüzünde sadece Türkiye’de dünya çocuklarına armağan edilmiş çocuk bayramının gururunu yaşıyoruz. Tüm ebeveynlere ve öğretmenlere şunu hatırlatmak isterim; yaşasın 23 Nisan.”

Salonda misafirlerin yerini alması sonrası gösteriye geçildi. Genç dansçılar gösterilerini sergilediği sırada sanatçı Ahmet Şafak’ın bir anda sahnede belirmesi salonda şaşkınlığa sebep oldu. Söylediği türkü ile hem dansçıları hem salondaki izleyenleri coşturan Şafak, gençlere ve misafirlere teşekkür ettikten sonra sahneden ayrıldı. Daha sonrasında gösteri tüm hızıyla devam etti.