Mektup nasıl yazılır? Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?

Mektup, yazılı bir haberleşme yöntemidir. Zaman içerisinde yerini farklı iletişim araçlarına bırakan mektup, hala talep görüyor. Sevdiklerinize, cezaevlerindeki tanıdıklarınıza, askerdeki yakınlarınıza ya da köydeki büyüklerinize mektup yazabilirsiniz. Fakat mektubun zaman içerisinde daha az kullanılmasıyla kuralları da unutuldu. Mektup, ciddi yazılabileceği gibi samimi bir şekilde de yazılabilir. Nasıl bir üslup izlerseniz izleyin, net olan bazı kurallar var. Mektup nasıl yazılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu yazımızda sizler için açıkladık.

Mektup Nasıl Yazılır?

Mektup yazmak kolay gibi görünebilir. Fakat mektup yazarken uymanız gereken kurallar var. Bu kurallar sırasıyla şöyle: