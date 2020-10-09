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Mektup nasıl yazılır? Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Mektup, tarihte en çok kullanılan iletişim araçlarından biridir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski değerini kaybettiği düşünülür. Ancak hala pek çok insan mektup yazmaya devam ediyor. Mektuplar uzun bir haberleşme sürecini de gerektirir. Aynı zamanda mektup yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki, mektup nasıl yazılır? İşte detaylar...

Mektup nasıl yazılır? Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?

Mektup, yazılı bir haberleşme yöntemidir. Zaman içerisinde yerini farklı iletişim araçlarına bırakan mektup, hala talep görüyor. Sevdiklerinize, cezaevlerindeki tanıdıklarınıza, askerdeki yakınlarınıza ya da köydeki büyüklerinize mektup yazabilirsiniz. Fakat mektubun zaman içerisinde daha az kullanılmasıyla kuralları da unutuldu. Mektup, ciddi yazılabileceği gibi samimi bir şekilde de yazılabilir. Nasıl bir üslup izlerseniz izleyin, net olan bazı kurallar var. Mektup nasıl yazılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu yazımızda sizler için açıkladık.

Mektup Nasıl Yazılır?

Mektup yazmak kolay gibi görünebilir. Fakat mektup yazarken uymanız gereken kurallar var. Bu kurallar sırasıyla şöyle:

  • Mektup yazarken kağıt seçiminde dikkatli olmalısınız. Genellikle temiz bir A4 kağıdına mektup yazmak tercih edilir. Eskiden kokulu ya da renkli kağıtlara da mektup yazılırmış. Ancak zorunda kalmadıkça bu tip kağıtlar tercih etmemenizi öneririz. Aynı zamanda kağıdın yalnızca tek tarafını kullanmalısınız. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğunda başka bir kağıda yazmaya devam etmelisiniz.

  • Mektup yazarken kullandığınız kalem önemlidir. Kurşun kalem gibi silinebilir kalemler kullanmamalısınız. Tükenmez ya da dolma kalem tercih edebilirsiniz.

  • Mektubunuza bir hitap ile başlamalısınız. Yazdığınız kişi her kimse onun adına ya da hayatınızdaki yerine göre hitap edebilirsiniz. Örneğin; eşinize yazıyorsanız ''Sevgili Eşim;'', yakın bir arkadaşınıza yazıyorsanız ''Sevgili Can Dostum;'' ya da direkt karşınızdakinin ismini yazabilirsiniz.

  • Hitap kısmından sonra mektubunuzu yazmaya başlamalısınız. Bu kısmı 3 ana paragraf şeklinde yazabilirsiniz. Giriş kısmında nasıl olduğunuzdan, hayatınızdan bahsedebilirsiniz. Ardından gelişme kısmına geçerek asıl anlatmak istediklerinizi anlatmalısınız. Anlatacaklarınız uzunsa bu kısmı kendi içerisinde birçok paragrafa ayırabilirsiniz. Gelişme kısmının uzunluğu sizin anlatacaklarınıza göre belirlenir. Gelişme paragrafını tamamladıktan sonra sonuç kısmına geçebilirsiniz. Sonuç kısmında artık mektubunuzu sonlandırmalısınız. Burası genellikle 5-6 cümleden oluşur.

  • Eğer alıcının size bir cevap yazması gerekiyorsa adresinizi sayfanın sağ üst kısmına bırakabilirsiniz. Zarfın üzerine adresinizi bırakmak zorundasınız. Ancak zarfın zarar görmesi ihtimalinde adres mektuba da eklenebilir. Bu şekilde içiniz daha rahat edecek, alıcının da adresinizi kaybetme riski en aza inecektir.

    • Cezaevine Mektup Nasıl Yazılır?

    Cezaevine göndereceğiniz mektupların içeriğinde dikkatli olmalısınız. Yazdığınız metinde dikkat etmeniz gerekenler;

    • Cezaevine gönderdiğiniz mektup, sahibinden önce görevliler tarafından okunur. Özel hayatınızı anlatırken buna göre anlatmalısınız. Başkasının bilmesini istemediğiniz şeyleri yazmayın.

    • Suç sayılabilecek kelimeleri mektubunuzda kullanmamaya özen gösterin. Sizin aranızda esprisi olan bir kelime görevliler tarafından yanlış anlaşılabilir. Yanlış anlaşılmaya açık kelimeleri kullanmaktan kaçının. Mektubun yerine daha hızlı ulaşabilmesi için metni açık ve net bir şekilde yazın. Anlaşılması zor kelimelerden uzak durun.

    • Yazdığınız mektup bir sayfadan fazla ise sayfa sırasını belli edin. Sayfaları numaralandırabilirsiniz. Bu şekilde görevliler okuduktan sonra sayfaların kaybolmasının önüne geçilmiş olur.

    • Gönderdiğiniz mektuplar, mahkumlara belli günlerde teslim edilir. Her cezaevi için belirlenen gün farklıdır. Haftanın bir günü olan bu teslim gününü cezaevi görevlilerinden öğrenebilirsiniz. Böylece haftalık mektuplarınızı buna göre yazabilirsiniz.

    Mektup Zarfı Nasıl Yazılır?

    Mektup kadar mektup zarfını doğru yazmak da önemli. Mektubun doğru adrese ulaşması için zarf yazımında dikkatli olmalısınız.

    • Zarfın sol üst ve sağ alt kısmına yazmanız gerekir.
    • Zarfın sol üst köşesi mektubu gönderene aittir. Buraya ad-soyad ve hemen altına gönderenin açık adresi yazılmalı.
    • Zarfın sağ alt köşesine ise alıcıya ait bilgiler yazılır. Alıcının adı, soyadı ve altına açık adresi yazılır. Adresi yazarken dikkatli olmalısınız. Yanlış yazmanız halinde mektubun yerine ulaşması mümkün olmaz. Bu yüzden adresi birkaç kere kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
    • Zarfın sağ üst köşesine ise pul yapıştırılır. Pulu postaneden edinebilirsiniz. Mektubu gönderebilmeniz için pul şarttır.
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