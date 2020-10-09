Mektup nasıl yazılır? Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?

Mektup, yazılı bir haberleşme yöntemidir. Zaman içerisinde yerini farklı iletişim araçlarına bırakan mektup, hala talep görüyor. Sevdiklerinize, cezaevlerindeki tanıdıklarınıza, askerdeki yakınlarınıza ya da köydeki büyüklerinize mektup yazabilirsiniz. Fakat mektubun zaman içerisinde daha az kullanılmasıyla kuralları da unutuldu. Mektup, ciddi yazılabileceği gibi samimi bir şekilde de yazılabilir. Nasıl bir üslup izlerseniz izleyin, net olan bazı kurallar var. Mektup nasıl yazılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu yazımızda sizler için açıkladık.
Mektup yazmak kolay gibi görünebilir. Fakat mektup yazarken uymanız gereken kurallar var. Bu kurallar sırasıyla şöyle:
Mektup yazarken kağıt seçiminde dikkatli olmalısınız. Genellikle temiz bir A4 kağıdına mektup yazmak tercih edilir. Eskiden kokulu ya da renkli kağıtlara da mektup yazılırmış. Ancak zorunda kalmadıkça bu tip kağıtlar tercih etmemenizi öneririz. Aynı zamanda kağıdın yalnızca tek tarafını kullanmalısınız. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğunda başka bir kağıda yazmaya devam etmelisiniz.
Mektup yazarken kullandığınız kalem önemlidir. Kurşun kalem gibi silinebilir kalemler kullanmamalısınız. Tükenmez ya da dolma kalem tercih edebilirsiniz.
Mektubunuza bir hitap ile başlamalısınız. Yazdığınız kişi her kimse onun adına ya da hayatınızdaki yerine göre hitap edebilirsiniz. Örneğin; eşinize yazıyorsanız ''Sevgili Eşim;'', yakın bir arkadaşınıza yazıyorsanız ''Sevgili Can Dostum;'' ya da direkt karşınızdakinin ismini yazabilirsiniz.
Hitap kısmından sonra mektubunuzu yazmaya başlamalısınız. Bu kısmı 3 ana paragraf şeklinde yazabilirsiniz. Giriş kısmında nasıl olduğunuzdan, hayatınızdan bahsedebilirsiniz. Ardından gelişme kısmına geçerek asıl anlatmak istediklerinizi anlatmalısınız. Anlatacaklarınız uzunsa bu kısmı kendi içerisinde birçok paragrafa ayırabilirsiniz. Gelişme kısmının uzunluğu sizin anlatacaklarınıza göre belirlenir. Gelişme paragrafını tamamladıktan sonra sonuç kısmına geçebilirsiniz. Sonuç kısmında artık mektubunuzu sonlandırmalısınız. Burası genellikle 5-6 cümleden oluşur.
Cezaevine göndereceğiniz mektupların içeriğinde dikkatli olmalısınız. Yazdığınız metinde dikkat etmeniz gerekenler;
Cezaevine gönderdiğiniz mektup, sahibinden önce görevliler tarafından okunur. Özel hayatınızı anlatırken buna göre anlatmalısınız. Başkasının bilmesini istemediğiniz şeyleri yazmayın.
Suç sayılabilecek kelimeleri mektubunuzda kullanmamaya özen gösterin. Sizin aranızda esprisi olan bir kelime görevliler tarafından yanlış anlaşılabilir. Yanlış anlaşılmaya açık kelimeleri kullanmaktan kaçının. Mektubun yerine daha hızlı ulaşabilmesi için metni açık ve net bir şekilde yazın. Anlaşılması zor kelimelerden uzak durun.
Yazdığınız mektup bir sayfadan fazla ise sayfa sırasını belli edin. Sayfaları numaralandırabilirsiniz. Bu şekilde görevliler okuduktan sonra sayfaların kaybolmasının önüne geçilmiş olur.
Mektup kadar mektup zarfını doğru yazmak da önemli. Mektubun doğru adrese ulaşması için zarf yazımında dikkatli olmalısınız.
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