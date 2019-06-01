HABER

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisinden mektupla ağaç isteyen öğrencileri okullarında ziyaret ederek birlikte fidan dikti.Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisine mektup yazarak okullarına ağaç dikilmesini isteyen Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisinden mektupla ağaç isteyen öğrencileri okullarında ziyaret ederek birlikte fidan dikti.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisine mektup yazarak okullarına ağaç dikilmesini isteyen Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Okulu ziyaret ederek minikleri sevindiren Balcı, öğrencilerle beraber okulun bahçesine ağaç dikti. Kendisine mektup yazarak okullarına davet eden ve okul bahçesine ağaç dikilmesini isteyen minik öğrenciler, Balcı’nın ziyaretiyle neşe dolu bir gün yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Balcı, öğrencilerle hoşça vakit geçirdi.

El birliğiyle ağaç diktiler
Çocuklarla sohbet eden ve hepsinin hayallerini, taleplerini tek tek dinleyen Balcı, daha sonra kazma ve küreği eline alarak, öğrencilerle beraber ağaç dikti. Fidanları öğrencilerle birlikte açılan çukurlara yerleştiren Balcı, “Bu fidanları birlikte diktik. Ama korumak sizin göreviniz Bu fidanları sulayın, üzerine basmamaya dikkat edin. Size emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Vahşet 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler Adana'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar... Yakalandılar!

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Edirne'de tefecilik operasyonu

Tefecilere operasyon! Neler ele geçirildi neler...

Bolu'da bayram trafiği!

Bayram çilesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz! Dikkat çeken diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.