Mela Bedel ve Cem Yılmaz sevgili mi? Evinden paylaşım geldi... Kafa karıştırdılar

Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'Altın Kelebek' kazandı. Demir, törene katılmazken ödülü Mela Bedel tek başına aldı. Ödül töreni saatlerinde Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ayrılık iddiaları gündemdeyken Mela Bedel'in ödül sonrası paylaşımı da başka aşk iddialarını beraberinde getirdi.

Mela Bedel; ödülü, Instagram'dan paylaşıp, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a "Sana ithaf ediyorum" sözleriyle ithaf etti. Bir de gül emojisi koydu.

Paylaşımı sayfasına taşıyan Cem Yılmaz; "Tebrik ederim gülüm" yazıp, kalp emojisiyle Mela Bedel'e teşekkür etti.

Bedel'in sabah saatlerinde Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.



Peş peşe yapılan bu paylaşımlardan sonra Mela Bedel ve Cem Yılmaz'ın sevgili olabileceği iddiaları sosyal medyada konuşuldu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları ise ikilinin yakın arkadaş olduğunu söyledi. Mela Bedel ve Cem Yılmaz'dan ise resmi bir açıklama gelmedi.