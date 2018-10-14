Melania Trump Aldatma İddialarına Aldırmıyor

Melania Trump, eşi Başkan Trump'ı çok sevdiğini, kendisini bir porno yıldızı, Playboy modeli ya da başka biriyle aldattığı iddialarını düşünmekten çok daha önemli işleri olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta Afrika ziyareti sırasında ABC Televizyonu'na özel bir söyleşi veren First Lady, evliliği hakkında dedikodular yayılmasını eleştirdi.
Melania Trump, ”Kişilerin ve medyanın evliliğimiz hakkında spekülasyonlar yapmayı, dedikodular yaymayı sevdiğini biliyorum. Dedikoduların gazete ve dergi tirajlarını arttırdığının farkındayım. Ne yazık ki bugün böyle bir dünyada yaşıyoruz,” şeklinde konuştu.
First Lady, eşinin sadakatsizliğiyle ilgili iddialara kulak asmadığını tekrarladı.
2016 başkanlık kampanyası sırasında magazin programı Access Hollywood'un eski bir kaydında kadınları taciz edip cinsel ilişkide bulunmaya çalıştığını söylediği ortaya çıkan Trump'ın eşi Melania'yı aldattığı iddia ediliyor. Porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal, yıllar önce Trump'la cinsel ilişkiye girdiklerini söylüyor.
Başkan Trump’sa Daniels ve McDougal'la ilişkiye girdiği iddialarını reddetse de avukatının Daniels'a sus payı olarak verdiği 130 bin doları geri ödediğini kabul ediyor. Melania Trump bu konu hakkında şimdiye kadar sessiz kalmıştı.
First Lady Melania Trump, ABC Televizyonu'ndaki söyleşide eşini sevip sevmediğiyle ilgili soruya, ”Evet, aramız gayet iyi,” diye yanıt verdi.
Melania Trump, eşinin sadakatsizliğiyle ilgili söylentilerin evliliğinde gerginlik yarattığı iddiasınıysa dikkate almaz göründü.
”Bu, beni kaygılandıran bir konu değil,” diyen Melania Trump, ”Ben bir anne ve first lady'yim. Düşünecek ve yapacak çok daha önemli işlerim var,” diye konuştu.
Trump, söylentilerin sürekli tekrarlanmasının kendisini incitip incitmediği sorusu üzerine önce durakladı, sonra da ”medya dünyası spekülasyon yapıyor,” diye yanıt verdi. First Lady, ”Elbette hoş değil, ama ben neyin doğru neyin yanlış, neyin gerçek neyin yalan olduğunu biliyorum,” şeklinde konuştu.
Melania Trump söyleşisinin bazı bölümleri ABC Televizyonu'nun sabah programı Good Morning America'da yayınlandı. Söyleşinin tamamı, bu akşam ”Melania Olmak: First Lady” adlı programda yayınlanacak.
Programın hafta içinde yayınlanan bazı bölümlerindeyse Melania Trump, ”dünyada zorbalıkla en çok karşılaşan insan” olduğunu öne sürdü ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadınların kanıt göstermek zorunda olduklarını söyledi.
Magazin programı Access Hollywood'un 2005 yılına ait olan ve 2016 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında ortaya çıkan kaydında Donald Trump, güzel kadınların cazibesine kapıldığını söylüyor. Kadınların ünlülere istediklerini yapma izni verdiğini iddia eden Trump, ”Kadınları önce öpmeye başlıyorum. Mıknatıs gibi, istediğim herşeyi yapıyorum,” diyor.
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Ağustos ayında, kampanya finansmanı yasalarını çiğnediği suçlamasını ve kendisinin, Trump'ın ve bulvar gazetesi National Enquirer'ın, Trump'la ilişki kurduklarını iddia eden Stormy Daniels ve Karen McDougal'ın para karşılığı susturulmasını sağlamaya çalıştıklarını kabul etmişti.
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