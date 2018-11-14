Melania Trump Beyaz Saray Danışmanının Kovulmasını İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın baskısı altında olduğu öne sürüldü. First Lady, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel’in kovulmasını istiyor.

Melania Trump'ın Sözcüsü Stephanie Grisham, Ricardel'le ilgili yazılı açıklamasında "First Lady makamının görüşü, onun bu yönetimde hizmet etme onuruna artık layık olmadığıdır" ifadelerini kullandı. Açıklamada First Lady’nin, neden Ricardel’in kovulmasını istediğine dair bir gerekçe sunulmadı. Ancak haber ajansı Reuters’ın ulaştığı bazı yetkililer, sorunun Melania Trump’ın geçen ayki Afrika gezisine dayandığını söylüyor.

Yetkililere göre First Lady, Ricardel’in kendisine davranışlarını eşi Donald Trump’a şikayet etti ve Afrika gezisiyle ilgili anlaşmazlığa düştüğü Ricardel’in kovulmasını istedi. Geziye katılmak isteyen Ricardel ve ekibine Melania Trump'ın uçağında yer bulunamamıştı. Ricardel’in de bunun üzerine, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kaynaklarının gezide kullanılmasını engellemeye çalıştığı öne sürülmüştü.