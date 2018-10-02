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Melania Trump Gana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi, ilk ayrı resmi temasını Gana'ya yaptı

AKRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk uluslararası ziyaretini Gana'ya yaptı.

Trump, Afrika turu kapsamında Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'a yapacağı ziyaretlerin ilk durağı olan Gana'nın başkenti Akra'ya geldi.

Melania Trump, Gana Uluslararası Kotoka Havalimanı'nda, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun eşi Rebecca Akufo-Addo tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından ziyaret kapsamında Trump ve Akufo-Addo, başkent Akra'daki çocuk hastanesini ziyaret etti.

Melania Trump, yaklaşık bir hafta sürecek Afrika turunda Gana'nın ardından Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Bu ülkelerin sıkıntılarını öğrenmek istediğini belirten Trump, ABD'nin bu sıkıntılara nasıl çözüm bulabileceği konusunu hedeflediğini ifade etti.

Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray'da ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı bir konuşmada, Afrika ülkelerini işaret ederek, "hakaret" içeren kelimeler kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen ay yaptığı açıklamada ise ABD'nin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasının düşürüleceğini bildirmesinin ardından Afrika'ya yönelik 2018 yılı için açıklanan 19 bin sayısı, yeni kota sonrasında 11 bine düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
afrika turu Gana Melania Trump

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