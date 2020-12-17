Melania Trump, hasta çocuklara maske takmadan masal okudu

Basın açıklamasında, yerel yönergelerin ihlal edilmediği vurgulanarak, "Ziyaret, 1,8 metre yakınında kimsenin bulunmaması şartıyla bir yayın veya dinleyici kitlesi için konuşma yapan kişinin maske takmasının zorunlu olmadığı yönündeki Columbia Bölgesi sağlık yönergesini esas alan konuşmacılara yönelik hastane maske protokollerine uygun gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklama, First Lady'nin son üç yıldır düzenlediği hastanedeki hastalara tatilde hikaye saati etkinliği kapsamında salı günü maskesiz bir şekilde yazar Todd Zimmerman'ın Noel süslemeleri hakkındaki Oliver the Ornament Meets Marley & Joan and Abbey (Süs Oliver Marley, Joan ve Abbey'le Buluşuyor) adlı çocuk kitabını okuması üzerine yapılan eleştiriler üzerine yapıldı.

Beyaz Saray, Washington D.C.'deki Ulusal Çocuk Hastanesi'ne gerçekleştirdiği yıllık ziyarette maske politikasını ihlal ettiği iddialarına karşı First Lady Melania Trump'ı savundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bayan Trump'ın hastanenin avlusunda sosyal mesafeli küçük bir grup hastaya ve ailelerine öyküler okuduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "First Lady tatil programı boyunca 4 katlı avludaki herkesten yaklaşık 4 metre uzaktaydı. Hastanenin 325 hasta odasında yayımlanan bugünkü ziyarette bu yönergeler izlendi" ifadeleri yer aldı.

Bu yılki toplantı pandemi sebebiyle önemli ölçüde daraltıldı. Katılımcılar arasında sadece iki çocuk bulunurken, odadaki görevliler ve hastane çalışanları maske ve yüz siperliği taktı. Dinleyicilerin geri kalanıysa etkinliği canlı yayından izledi.

Geçmişte hem Başkan hem de First Lady, ABD'de 16 milyondan fazla teyitli vakaya ve 300 binden fazla ölüme sebep olan pandemi sürecinde maske takmaya yönelik gevşek yaklaşımları sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. First Lady, Başkan Donald Trump ve oğulları Barron dahil olmak üzere ABD Başkanı'nın ailesine daha önce corona virüs bulaşmıştı.

