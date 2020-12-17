HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Melania Trump, hasta çocuklara maske takmadan masal okudu

Melania Trump, hasta çocuklara maske takmadan masal okudu

17.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melania Trump, hasta çocuklara maske takmadan masal okudu

Beyaz Saray, koronavirüsü atlatan Melania Trump'ın çocuk hastanesinde maskesiz kitap okuduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. First Lady'nin protokollere uygun davrandığı ve herkesten yaklaşık 4 metre uzakta olduğu belirtildi.

Beyaz Saray, Washington D.C.'deki Ulusal Çocuk Hastanesi'ne gerçekleştirdiği yıllık ziyarette maske politikasını ihlal ettiği iddialarına karşı First Lady Melania Trump'ı savundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bayan Trump'ın hastanenin avlusunda sosyal mesafeli küçük bir grup hastaya ve ailelerine öyküler okuduğu belirtildi.

Açıklama, First Lady'nin son üç yıldır düzenlediği hastanedeki hastalara tatilde hikaye saati etkinliği kapsamında salı günü maskesiz bir şekilde yazar Todd Zimmerman'ın Noel süslemeleri hakkındaki Oliver the Ornament Meets Marley & Joan and Abbey (Süs Oliver Marley, Joan ve Abbey'le Buluşuyor) adlı çocuk kitabını okuması üzerine yapılan eleştiriler üzerine yapıldı.

Beyaz Saray, "Süregelen corona virüs pandemisi sebebiyle etkinliğe bizzat katılanların sayısının sınırlandırıldığını, tüm misafirlerin ağız maskesi takmasının ve sosyal mesafeye riayet etmesinin zorunlu tutulduğunu" belirtti.

Basın açıklamasında, yerel yönergelerin ihlal edilmediği vurgulanarak, "Ziyaret, 1,8 metre yakınında kimsenin bulunmaması şartıyla bir yayın veya dinleyici kitlesi için konuşma yapan kişinin maske takmasının zorunlu olmadığı yönündeki Columbia Bölgesi sağlık yönergesini esas alan konuşmacılara yönelik hastane maske protokollerine uygun gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "First Lady tatil programı boyunca 4 katlı avludaki herkesten yaklaşık 4 metre uzaktaydı. Hastanenin 325 hasta odasında yayımlanan bugünkü ziyarette bu yönergeler izlendi" ifadeleri yer aldı.

Bu yılki toplantı pandemi sebebiyle önemli ölçüde daraltıldı. Katılımcılar arasında sadece iki çocuk bulunurken, odadaki görevliler ve hastane çalışanları maske ve yüz siperliği taktı. Dinleyicilerin geri kalanıysa etkinliği canlı yayından izledi.

Geçmişte hem Başkan hem de First Lady, ABD'de 16 milyondan fazla teyitli vakaya ve 300 binden fazla ölüme sebep olan pandemi sürecinde maske takmaya yönelik gevşek yaklaşımları sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. First Lady, Başkan Donald Trump ve oğulları Barron dahil olmak üzere ABD Başkanı'nın ailesine daha önce corona virüs bulaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Virüs mutasyona uğradı! Aşılar etkilenecek mi?

Virüs mutasyona uğradı! Aşılar etkilenecek mi?

Çukotka'da 30'dan fazla ayı köyü istila etti

30'dan fazla ayı köyü istila etti!

Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?

Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?

40 yılın ardından ilk! Çin'in Ay'dan örnek toplayan uzay aracı Dünya'ya döndü

40 yılın ardından ilk! Dünya'ya döndü

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı arttı

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı arttı

Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 5.6 şiddetiyle sallandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.