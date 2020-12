Melania Trump, hasta çocuklara maske takmadan masal okudu

Beyaz Saray, Washington D.C.'deki Ulusal Çocuk Hastanesi'ne gerçekleştirdiği yıllık ziyarette maske politikasını ihlal ettiği iddialarına karşı First Lady Melania Trump'ı savundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bayan Trump'ın hastanenin avlusunda sosyal mesafeli küçük bir grup hastaya ve ailelerine öyküler okuduğu belirtildi.

Açıklama, First Lady'nin son üç yıldır düzenlediği hastanedeki hastalara tatilde hikaye saati etkinliği kapsamında salı günü maskesiz bir şekilde yazar Todd Zimmerman'ın Noel süslemeleri hakkındaki Oliver the Ornament Meets Marley & Joan and Abbey (Süs Oliver Marley, Joan ve Abbey'le Buluşuyor) adlı çocuk kitabını okuması üzerine yapılan eleştiriler üzerine yapıldı.

Beyaz Saray, "Süregelen corona virüs pandemisi sebebiyle etkinliğe bizzat katılanların sayısının sınırlandırıldığını, tüm misafirlerin ağız maskesi takmasının ve sosyal mesafeye riayet etmesinin zorunlu tutulduğunu" belirtti.

Basın açıklamasında, yerel yönergelerin ihlal edilmediği vurgulanarak, "Ziyaret, 1,8 metre yakınında kimsenin bulunmaması şartıyla bir yayın veya dinleyici kitlesi için konuşma yapan kişinin maske takmasının zorunlu olmadığı yönündeki Columbia Bölgesi sağlık yönergesini esas alan konuşmacılara yönelik hastane maske protokollerine uygun gerçekleştirilmiştir" denildi.