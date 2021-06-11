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  4. Melania Trump'ın 'umurumda değil ceketi' yine gündeme geldi! Jill Biden gönderme mi yaptı?

Melania Trump'ın 'umurumda değil ceketi' yine gündeme geldi! Jill Biden gönderme mi yaptı?

11.06.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ilk yurt dışı gezisi başladı. Bu kapsamda Biden ilk görüşmesini İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdi. Gezide dikkat çeken detay ise Jill Biden'ın ceketi oldu. Biden'ın love işlemeli ceketi, eski First Lady Melania Trump'a gönderme şeklinde yorumlandı. Jill Biden'ın dünyaya sevgi gönderdiği söylenirken, eski First Lady'nin ceketinde ''Umurumda değil yazıyordu'' denildi.

Melania Trump'ın 'umurumda değil ceketi' yine gündeme geldi! Jill Biden gönderme mi yaptı?

G7 Zirvesi için İngiltere Cornwall’da bulunan Joe Biden ve Jill Biden çifti, İngiltere Başbakanı Boris Johson ve yeni evlendiği eşi Carrie Johson ile Carbis Körfezi’nde doğal bir manzarada poz verdi.

JILL BIDEN ''AŞK, SEVGİ MESAJI VERDİ''

Jill Biden'ın ceketinin arkasında yazılı olan Love (Aşk), yazısı ise dikkatlerden kaçmadı. First Lady için 'Ceketinin arkasına işlenmiş yazı, dünya için basit bir mesaj verdi: Aşk' denilirken, Jill Biden'ın kıyafet tercihi eski First Lady Melania Trump’ın 2018 yılında ABD-Meksika sınırına yaptığı bir gezide giydiği ceket ile karşılaştırıldı.

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''GERÇEKTEN UMURUMDA DEĞİL''

Eski First Lady'nin göçmen çocuklara ziyareti sırasında giydiği bu ceket, uygunluk bakımından tartışma konusu olmuştu. Ceketin üzerinde, ''Gerçekten umurumda değil, ya sen?'' yazıyordu.

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Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham ceket tartışmalarıyla ilgili açıklamasında, "O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Onun Teksas'a gerçekleştirdiği önemli ziyaretin ardından, medyanın First Lady'nin gardrobuna odaklanamasını temenni ediyorum" demişti.


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