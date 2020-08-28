Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde eşine destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı. Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı ve gururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.

Tüm gözler ikilinin üzerindeyken Donald Trump kürsüdeki Melania'nın yanına gidip onu tebrik etmek istedi. Trump, eşi Melania'yı öpmek için hamle yaptığı sırada eşinin kendini geri çekmesi sosyal medyada olay yarattı.

Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.

Donald Trump'ın öpücüğü deyim yerindeyse yarıda kaldı ve Melania'yı yanağından öpmek zorunda kaldı.

Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca ikilinin arasındaki gerilim bir kez daha tüm dünyanın diline dolanmış oldu.

İkili arasındaki son gerginlik geçen hafta sonu New Jersey tatili dönüşünde yaşandı.

Melania Trump uçak çıkışında eşinin elini tutmaya çalışan Trump'a izin vermedi.

