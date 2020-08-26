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Melania Trump: Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var

26.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

ABD'de Cumhuriyetçi Parti kurultayında konuşan Başkan Trump'ın eşi Melania Trump, ABD halkından 3 Kasım'daki seçimde eşini desteklemelerini istedi.

Melania Trump: Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var

Trump'ın oğlu ise Biden'a yüklendi.ABD'de başkanlık seçimine yaklaşık iki buçuk ay kala gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti kurultayı sürüyor. Donald Trump'ın 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi için yeniden aday gösterildiği kurultayın ikinci gününde açılış konuşmasını Trump'ın eşi Melania Trump yaptı.

Beyaz Saray'ın ünlü Gül Bahçesi'nden ABD halkına seslenen Melania Trump, "Eşim ailemiz ve bu hükümetteki insanlar sizin için mücadele ediyor" diye konuştu. Donald Trump'ın ikinci kez seçilmesi için halktan destek isteyen Melania Trump, "O bu ülkeyi seviyor ve bazı şeylere nasıl ulaşılacağını biliyor" dedi. Trump, "Şu anda eşimin yönetimine daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Oğul Trump Biden'a yüklendi

Melania Trump'tan sonra söz alan Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da babasının bir dönem daha başkanlık yapması için destek istedi. "Babam sizin için mücadele edecek" diye konuşan Eric Trump, 3 Kasım'daki seçimde Trump'ın rakibi olan Joe Biden'a yüklendi. Oğul Trump, Demokratların adayı Biden için, "Radikal solcuların kuklası" ifadesini kullandı. Amerika'nın faşizmi ve komünizmi yendiğini belirten Eric Trump, seçimlerde "radikal solcuların boş ve baskıcı niyetlerinin yenilgiye uğratılacağını" ileri sürdü.

Amerika tarihinde babasından önce Demokrat Parti ve Cumhuriyetçilerden hiç bir politikacının "sessiz çoğunluğun" sesine kulak vermediğini savunan oğul Trump, "Pittsburg'daki Amerikalıların ailelerini nasıl geçindireceklerine kafa yormak yerine daha çok Paris'teki elitler tarafından nasıl karşılanacaklarıyla ilgilendiler" diye konuştu.

Trump perşembe günü adaylığı kabul ettiğini açıklayacak

Cumhuriyetçi Parti'nin pazartesi günü başlayan ve perşembeye kadar sürecek olan kurultayında Donald Trump ilk gün oy birliğiyle ikinci kez başkanlığa aday gösterildi. Trump, adaylığı kabul ettiğini kurultayın son günü olan perşembe günü Beyaz Saray'da yapacağı konuşmada açıklayacak.

Demokratlar ise geçen hafta eski başkan yardımcısı Biden'ı aday göstermişlerdi.

Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın rakibi Biden'ı "savaş yanlısı" bir siyasetçi olmakla suçluyor. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, kurultayda yaptığı konuşmada Biden'ın Irak savaşına onay verdiğini belirterek, Sırbistan, Suriye ve Libya'daki savaşları da desteklediğini ileri sürdü. "Korkarım Biden yine savaştan yana karar alacak" diye konuşan Paul, "Biden yine kanımızı ve zenginliğimizi heba edecek. Başkan Trump kahramanlarımızı yeniden eve getirecek" dedi.

dpa/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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