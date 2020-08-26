Melania Trump: Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var

Trump'ın oğlu ise Biden'a yüklendi.ABD'de başkanlık seçimine yaklaşık iki buçuk ay kala gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti kurultayı sürüyor. Donald Trump'ın 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi için yeniden aday gösterildiği kurultayın ikinci gününde açılış konuşmasını Trump'ın eşi Melania Trump yaptı.

Beyaz Saray'ın ünlü Gül Bahçesi'nden ABD halkına seslenen Melania Trump, "Eşim ailemiz ve bu hükümetteki insanlar sizin için mücadele ediyor" diye konuştu. Donald Trump'ın ikinci kez seçilmesi için halktan destek isteyen Melania Trump, "O bu ülkeyi seviyor ve bazı şeylere nasıl ulaşılacağını biliyor" dedi. Trump, "Şu anda eşimin yönetimine daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Oğul Trump Biden'a yüklendi

Melania Trump'tan sonra söz alan Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da babasının bir dönem daha başkanlık yapması için destek istedi. "Babam sizin için mücadele edecek" diye konuşan Eric Trump, 3 Kasım'daki seçimde Trump'ın rakibi olan Joe Biden'a yüklendi. Oğul Trump, Demokratların adayı Biden için, "Radikal solcuların kuklası" ifadesini kullandı. Amerika'nın faşizmi ve komünizmi yendiğini belirten Eric Trump, seçimlerde "radikal solcuların boş ve baskıcı niyetlerinin yenilgiye uğratılacağını" ileri sürdü.