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Melania Trump son kez Beyaz Saray'a Noel ağacının gelme töreninde

24.11.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Melania Trump son kez Beyaz Saray'a Noel ağacının gelme töreninde

First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'ı Biden çiftine bırakmadan önce Noel ağacını son kez süslemek üzere resmi konuta törenle gelen ağacın önünde poz verdi. Zaman zaman eşi Donald Trump’ın yanında gergin görünmesiyle dikkat çeken Melania Trump'ın son Beyaz Saray görevini yerine getirirken mutlu olduğu görüldü.

Beyaz Saray’da ev sahibi değişikliği olmadan önce First Lady Melania Trump, Beyaz Saray Noel ağacını son kez süslemek üzere resmi konuta törenle gelen ağacın önünde poz verdi.

Ağaç gelme töreninde First Lady’nin yanında ne ABD Başkanı Donald Trump ne de oğlu Barron vardı.

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Zaman zaman eşi Donald Trump’ın yanında gergin görünmesiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Melania Trump, ağacın önünde poz verirken gülümsüyordu.

Washington’daki 2020 resmi Beyaz Saray Noel ağacı töreni videoya da alındı.

Törende askeri bando, Hark the Herald Angels Sing ve Oh Christmas Tree adlı popüler Noel şarkılarını çaldı.

First Lady’nin açık hava etkinliğinde maske takmaması dikkat çekti.

At arabasıyla Beyaz Saray’a getirilen ağacın Mavi Oda’ya konulacağı öğrenildi.

Tören esnasında Melania Trump, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Mutlu Noeller” diye seslendi.

New York Post’un haberine göre, basın mensupları, Başkan Trump’ın ne yaptığını sorsa da First Lady soruya yanıt vermedi.

Ağacın Beyaz Saray’a getirilmesinden bir gün önce Melania Trump, sosyal medyada geçmiş yıllardan fotoğraf paylaşarak, “1966’dan beri Beyaz Saray Noel Ağacı’nın gelişi bir Noel geleneğidir” notunu düştü.

Melania Trump bir süre önce, Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Manigault Newman’ın, 15 yıllık evliliğin sona erdiği ve kendisinin ‘boşanmak için dakikaları saydığı’ iddiasıyla gündeme gelmişti.

Trump'la 2004 yılında The Apprentice (Çaylak) programına çıktıktan sonra tanışan, Ocak 2017’de Trump’ın yardımcısı ve Halkla İrtibat Ofisi'nde İletişim Direktörü olan 46 yaşındaki Omarosa Manigault Newman, Trump çiftinin evliliklerinin çok tuhaf bir evlilik olduğunu ve Trump'ın Melania'yı eşten çok bir emir kulu gibi gördüğünü söylemişti.

Newman açıklamasına şöyle devam etmişti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melania çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler. Ancak bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melania'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu."

Boşanma iddialarının ardından Melania Trump’ın alacağı tazminat miktarı konuşulmaya başlanmış ve Donald Trump’ın First Lady’ye 50 milyon dolar ve gayrimenkuller vermesi gerekeceği öne sürülmüştü.

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