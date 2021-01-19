HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Melania Trump'tan veda mesajı: Tutkulu olun ama...

Melania Trump'tan veda mesajı: Tutkulu olun ama...

19.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melania Trump'tan veda mesajı: Tutkulu olun ama...

Beyaz Saray'dan ayrılmalarına saatler kala ABD'lilere son bir mesaj gönderen First Lady Melania Trump, şiddetin hiçbir şeyi çözmeyeceği uyarısı yaptı.

ABD'de First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmalarına kısa süre kala kala veda mesajı yayınladı; Kongre baskınının Başkan Donald Trump yandaşlarınca basılmasına atfen "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir" mesajı verdi.

Melania Trump, 6 dakikalık video mesajında eşinden ziyade asker ailelerine, pandemi yüzünden çok zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarına ve uyuşturucu madde istismarı kurbanlarına seslendi.

"Unutulmaz bir 4 yıldı" diyen Melania Trump şu mesajı verdi: "Ne yapıyorsanız tutkuyla yapın. Ama şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını ve asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın."

First Lady olduğunda bir anne olarak hissettiği sorumluluk hissini; cesaretlendirmek, güç vermek ve nezaketin değerlerini öğretmek için kullandığını söyleyen Melania Trump, 'değerlere bağlı kalma, diğer insanlara şefkat gösterme ve iyi alışkanlıklar edinme' çağrısı yaptı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yerel saatle öğlen (TSİ 20.00) yemin etmesi planlanıyor. Normalde yemin töreni öncesinde yeni başkanın eskisini Beyaz Saray'da ziyaret etmesi ve kısa bir görüşme yapması geleneği var. Ancak Trump'ın Biden ile görüşmeyeceğini ve sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan ayrılacağını açıklaması bu geleneğin de bozulacağı anlamına geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Ülke 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı!Ülke 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı!
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

ABD'de yolcu uçağında seyahat eden minik kangurunun o anları viral oldu

Uçakta seyahat eden minik kanguru viral oldu

İtalya'da mutasyona uğrayan virüse karşı hassas burunlar devreye giriyor

Mutant koronaya karşı hassas burunlar devrede!

Fransa'da gözaltına alınan hamile kadın bebeğini düşürdü!

Fransa'da gözaltına alınan hamile kadın bebeğini düşürdü!

Rus bilim insanı açıkladı: Koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

'Koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor'

Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Ülke 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı

Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.