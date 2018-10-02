HABER

Başkanın karısı 'tek başına' Afrika turuna çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen Afrika turunda Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret edecek. Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk defa uluslararası bir ziyarete çıkıyor.

Başkanın karısı 'tek başına' Afrika turuna çıktı

aBD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret etmek üzere Afrika turuna çıktı.

Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk uluslararası ziyaretini Afrika'ya yapıyor.

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham, Afrika seyahatine ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta sürecek ziyaret programının Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı kapsadığını belirtti. Grisham şunları dile getirdi:

Melania, ziyaret edeceği ülkelerin sıkıntılarını öğrenmek istiyor ve ABD'nin bu sıkıntılara nasıl çözüm bulabileceğine bakacak.
Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray'da ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı bir konuşmada, Afrika ülkelerini işaret ederek "hakaret" içeren kelimeler kullanmıştı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, geçen ay yaptığı açıklamada ABD'nin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasının düşürüleceğini bildirmesinin ardından, Afrika'ya yönelik 2018 yılı için açıklanan 19 bin sayısı, yeni kota sonrasında 11 bine düşürülmüştü.

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Kriz tırmandı! Savaş gemileri 'yasak ada'ya ulaştıKriz tırmandı! Savaş gemileri 'yasak ada'ya ulaştı
Almanya göç yasasına kavuşuyorAlmanya göç yasasına kavuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melania Trump ABD başkan Donal Trump First Lady Afrika afrika turu Gana Malavi Kenya mısır

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden '136 kişilik liste' iddiası

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden '136 kişilik liste' iddiası

Kriz tırmandı! Savaş gemileri 'yasak ada'ya ulaştı

Kriz tırmandı! Savaş gemileri 'yasak ada'ya ulaştı

26 yaşında 130 milyon dolarlık servetin sahibi oldu!

26 yaşında 130 milyon dolarlık servetin sahibi oldu!

Çamura gömülen kilisede can pazarı

Çamura gömülen kilisede can pazarı

Instagram fenomeni plaja indi

Instagram fenomeni plaja indi

ABD'den 'Türkiye ile ortak eğitim' açıklaması

ABD'den 'Türkiye ile ortak eğitim' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.