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Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.

Melania Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünün kim olacağına açıklık getirdi.

Trump, açıklamasında, "Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcüsü ve İletişim Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisi 2015 yılından bu yana bizimle beraberdi. Başkan Trump ve ben, ülkemize ve yönetime hizmet edecek daha iyi birini düşünemezdik." ifadelerini kullandı.

Melania Trump, Grisham'ın kendi iletişim direktörlüğü görevine devam edeceğini de ifade etti.

2015 yılında seçim kampanyasına başladığı ilk aylardan itibaren ABD Başkanı Trump ve eşi Melania'nın yanında görev alan Grisham, göreve başlaması halinde 30. Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders önceki hafta yaptığı açıklamayla ay sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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ABD Beyaz Saray Donald Trump Melania Trump Stephanie Grisham

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