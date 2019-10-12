Melanomun erken tanısında umut vadeden lazer sistemi

Analog yöntemle çalışan sistemi elektronik ve bilgisayar geçmişiyle daha hızlı hale getirmek için araştırmalar yaptığını ve ekibe bu yönde katkı sunduğunu dile getiren Sarımollaoğlu, sistemin insan üzerindeki klinik deneylerinin gerçekleştirildiğini ve sonuçlarının yayımlandığını ifade etti.

Sarımollaoğlu, "Burada modüle edilmiş lazer dalgalarıyla hücreleri uyardığımızda hücreler ısınıp genleşerek bir ses dalgası oluşturuyor. Belli koşullar altında ve dedektörlerle bu dalgaları tespit ederek ortamdaki diğer hücrelerden ayırt edebiliyoruz. İlk uygulama olarak da melanom kanserini seçtik. Çünkü bu hücreler doğal olarak kendiliğinden koyu renkli oldukları için hiçbir ilaç enjekte etmeden, vücut içinden kan almadan bunları tespit edebiliyoruz. Potansiyeli olan önemli bir gelişme." diye konuştu.

- "Sistemle emboli ve pıhtıları da belirleyebiliyoruz"

Çalışmanın amacına ilişkin bilgi veren Sarımollaoğlu, "Temel amaç, kan içinde akan hücrelerden farklı bir optik yapıda eleman varsa onu fark edip tespit edebilmek. Sistemle, melanomun haricinde herhangi bir kanser hücresi de doğru şekilde işaretlenirse onlar da tespit edilebiliyor." dedi.