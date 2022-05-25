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Melatonin kaynağı: Kanser riskini azaltır, enerji verir, hastalıklardan korur! Mutlaka her sofrada olmalı

25.05.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İleri yaşlardaki kişiler kas kütlesinin azalması ve aktivite seviyesinin düşmesi nedeniyle kalori alımını azaltması gerekiyor. Özellikle 70 yaş üzerindeki bireylerin kemik sağlığını korumaları için daha fazla kalsiyum ve D vitaminine ihtiyaç duyarlar. Uzmanlar, bu yaş grubunun B12 vitamini kaynağı olan güçlendirilmiş tahıl, yağsız et, balık ve deniz ürünleri tüketilmesini tavsiye ediyor.

Melatonin kaynağı: Kanser riskini azaltır, enerji verir, hastalıklardan korur! Mutlaka her sofrada olmalı

İleri yaş grubundakilerin beslenmelerine herkesten daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyetisyen Özden Örkcü, kişinin günlük ihtiyacı olan enerji miktarının yaşına, boyuna ve ne kadar aktif olduğuna bağlı değişiklik gösterdiğini söyledi.

Diyetisyen Özden Örkcü, “Ancak kas kütlesi kaybetme eğiliminde olduğunuzdan ve aktivite seviyeleriniz yaşla birlikte düşme eğiliminde olduğundan, aldığınız kalorilerin de azalması gerekebilir. Bu kesinlikle, daha az besine ihtiyacınız olduğu anlamına gelmez. Aslında karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller, lif ve su gibi temel besin ihtiyacınız olan yiyecekleri dengeli ve porsiyon kontrolüne dikkat ederek almaz yeterli olacaktır.” dedi.

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HER GÜN ÜÇ PORSİYON TÜKETİLMELİ

Diyetisyen Özden Örkcü, ileri yaştaki bireylerin ihyitacı olan vitamin, mineral ve gıda maddelerini şöyle sıraladı:

Kalsiyum ve D Vitamini: 70 yaşından büyük yetişkinler, kemik sağlığını korumaya yardımcı olmak için genç yaşlarına göre daha fazla kalsiyum ve D vitaminine ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için kalsiyum açısından zengin yiyecek ve içecekleri seçin ve her gün üç porsiyon az yağlı süt, yoğurt ve peynir tüketmeye dikkat edin.

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Diğer kalsiyum kaynakları arasında güçlendirilmiş tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumuşak kemikli balıklar, somon, sardalye, ıspanak, lahana ve Çin lahanası gibi yapraklı yeşillikler, susam (ve tahin) ve badem ve güçlendirilmiş bitki bazlı içecekler bulunur. D vitamini kaynakları arasında somon, yumurta ve güçlendirilmiş yiyecek ve içecekler gibi yağlı balıklar bulunur. Kalsiyum takviyesi veya multivitamin alıyorsanız, D vitamini içeren takviye olmasına özen gösterin.

B12 vitamini: Yaşlanma ile beraber yalnız kalma, ilaç kullanımı, iştahsızlık, tat kayıpları, çiğneme yutma güçlüğü gibi birçok sebepten B12 vitamini eksikliği görülebilir veya vücutta emilimi azalabilir. Eksikliğinde depresif rahatsızlıklar, bilişsel ve duygu-durum bozuklukları, şiddete eğilim, yorgunluk, delirium ve paranoid psikoz gibi nöropsikiyatrik bozukluklar görülebilmektedir. Güçlendirilmiş tahıl, yağsız et, balık ve deniz ürünleri B12 vitamini kaynaklarıdır.

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Diyet lifi: Yaşla beraber bağırsak florası da bozulabilir, diyet lifi ayrıca kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza ve Tip 2 diyabet riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Diyet lifi içeren meyve ve sebzelerin yanı sıra tam tahıllı ekmekler bezelye, kuru baklagiller de örnek verilebilir.

TUZ KULLANIMINA DİKKAT

Potasyum: Sodyum (tuz) alımını sınırlamanın yanı sıra yeterli potasyum tüketmek yüksek tansiyon riskinizi azaltabilir. Meyveler, sebzeler, fasulye ve az yağlı veya yağsız süt ürünlerinin tümü potasyum kaynaklarıdır. Ayrıca az tuz içeren veya hiç tuz içermeyen yiyecekleri seçin ve baharatlarla yemeklere lezzet katın.

AKDENİZ TİPİ BESLENME TERCİH EDİLMELİ

Yağlarınızı bilin: Yediğiniz yağların çoğu, öncelikle fındık gibi yağlı tohumlar, avokado, bitkisel yağlar (zeytinyağı gibi) ve balıkta bulunan çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar olmalıdır. Kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olmak için doymuş yağ oranı düşük yiyecekleri seçin. Yaşlanma sadece vücuda zarar vermez; zihni de etkiler. Birçok yaşlı, Alzheimer veya bunamanın erken uyarı işaretlerini görmekten korkar, bunun için sağlı dengeli, Akdeniz beslenme tipi örnek alınmalıdır.

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CEVİZ HAZIR MELATONİN İÇERİYOR

İleri yaştaki kişilerin beslenmesinde cevizin önemini de vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Melatonin beyin tarafından salgılanan bir hormondur. Bu hormon uyumayı kontrol eden bir mekanizmada rol alır ve aynı zamanda çok kuvvetli bir antioksidan özelliği gösterir. Ceviz, melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içermektedir.

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Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyku problemini ortadan kaldırabilmektedir. Bu hormonun üretimi vücut yaslandıkça azalmakta ve bu azalma sadece uyku düzensizliğine neden olmaktadır.

CEVİZ KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR

Cevizin antioksidan özelliği sebebiyle kanser riskini azaltabileceğini, kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini erteleyebileceğini veya azaltabileceğini çalışmalarda da görülmüştür. Ceviz zengin bir omega-3 yağ tipi kaynağıdır.”


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