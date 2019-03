Melbourne dünyanın en iyi ikinci şehri oldu

Avustralya’nın ikinci büyük şehri Melbourne dünyanın en iyi şehirleri sıralamasında ABD’nin New York şehrinin ardından ikinci sırada yer aldı.

Her yıl yayınlanan şehir yaşamı endeksine göre Melbourne şehri, Londra, Chicago ve İstanbul gibi önemli şehirleri geride bırakarak dünyanın en iyi ikinci şehri oldu. Melbourne, yemek, eğlence, mutluluk, kültür ve yenilikçilik kriterlerinde ön plana çıkarak dünyanın en iyi ikinci şehri olan Melbourne, yiyecek-içecek, misafirperverlik, fiyat uygunluğu ve mutluluk açısından birçok metropolü geride bıraktı. Melbourne’u İngiltere’nin başkenti Londra ve ABD’nin bir diğer şehri Chicago takip etti. Avustralya’nın en büyük şehri Sidney’in 39’uncu sırada yer aldığı Dünya’nın en iyi şehirleri listesinde İstanbul 48’inci sırada yer buldu. Sonuçlar, geçtiğimiz Şubat ayında yüzlerce şehirde 33 bin 706 kişiyle yapılan mülakatlarda belirlendi.

İşte dünyanın en iyi şehirleri:

1. New York 2. Melbourne 3. Chicago 4. London 5. Los Angeles 6. Montreal 7. Berlin 8. Glasgow 9. Paris 10. Tokyo 11. Madrid 12. Cape Town 13. Las Vegas 14. Mexico City 15. Manchester 16. Philadelphia 17. Barcelona 18. Buenos Aires 19. Lisbon 20. Washington D.C 21. Tel Aviv 22. Mumbai 23. Toronto 24. Birmingham 25. Dublin 26. Sao Paulo 27. Miami 28. Porto 29. Singapur 30. Edinburgh 31. San Francisco 32. Dubai 33. Münih 34. Viyana 35. Shanghai 36. Moskova 37. Yeni Delhi 38. Seattle 39. Sidney 40. Abu Dabi 41. Hong Kong 42. Boston 43. Rio de Janeiro 44. Marseille 45. Bangkok 46. Kuala Lumpur 47. Pekin 48. İstanbul.



