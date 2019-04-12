Melbourne'de Selam Festivali

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Selam Festivali'nin ilk gününde yüzlerce kişi cuma namazını Federasyon Meydanı'nın açık alanında kıldı.

Şehir merkezindeki turistik Federasyon Meydanı'nda yapılan ve 3 gün sürecek festivalde, sema gösterileri, tasavvuf müziği konserleri ve sinema filmlerinin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Festival, bu sene de farklı etnik kökenlerden oluşan çok sayıda Avustralyalı Müslümanın cuma namazını açık alanda kılmasıyla başladı. Meydana seccadeleriyle gelen Müslümanlar, polis ve özel güvenlik görevlilerinin tedbirleri altında kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Ezan ve cuma hutbesinin ardından alanı dolduran Müslümanlar cuma namazını kılarken, meydandaki ekrana Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri yansıtıldı.

- İslam karşıtı aşırı sağcı Neil Erikson gözaltına alındı

Bu arada, İslam ve göçmen karşıtı ırkçı görüşleriyle Avustralya'da çok sayıda eyleme katılan Neil Erikson, Müslümanların cuma namazına hazırlandığı sırada alana girerek cemaati tahrik etmeye çalışırken polis tarafından uzaklaştırıldı.