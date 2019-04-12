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Melbourne'de Selam Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Festival Federasyon Meydanı'nın açık alanında kılınan cuma namazıyla başladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Selam Festivali'nin ilk gününde yüzlerce kişi cuma namazını Federasyon Meydanı'nın açık alanında kıldı.

Şehir merkezindeki turistik Federasyon Meydanı'nda yapılan ve 3 gün sürecek festivalde, sema gösterileri, tasavvuf müziği konserleri ve sinema filmlerinin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Festival, bu sene de farklı etnik kökenlerden oluşan çok sayıda Avustralyalı Müslümanın cuma namazını açık alanda kılmasıyla başladı. Meydana seccadeleriyle gelen Müslümanlar, polis ve özel güvenlik görevlilerinin tedbirleri altında kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Ezan ve cuma hutbesinin ardından alanı dolduran Müslümanlar cuma namazını kılarken, meydandaki ekrana Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri yansıtıldı.

- İslam karşıtı aşırı sağcı Neil Erikson gözaltına alındı

Bu arada, İslam ve göçmen karşıtı ırkçı görüşleriyle Avustralya'da çok sayıda eyleme katılan Neil Erikson, Müslümanların cuma namazına hazırlandığı sırada alana girerek cemaati tahrik etmeye çalışırken polis tarafından uzaklaştırıldı.

Ancak uyarılara rağmen namaz kılınan alana tekrar girmeye çalışan Erikson, kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Erikson'un neyle suçlanacağı ve ne kadar gözaltında tutulacağı konusunda açıklama yapılmadı.

- "Avustralya güzel bir ülke"

Selam Festivali Koordinatörü Ayesha Bux, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların Avustralya'ya birçok alanda önemli katkılarda bulunduğunu, festival süresince bunları anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

Avustralya polisinin ve Federasyon Meydanı yöneticilerinin gerek güvenlik gerekse festivalin organizasyonunda kendilerine çok yakın ilgi gösterdiklerini belirten Bux, "Avustralya güzel bir ülke. Toplumun geniş bir kesiminden aldığımız muazzam bir destek var. Yani bu ülkede olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Cuma namazı esnasında alana gelerek Müslüman toplumun yanında durmasının önemli olduğunu dile getiren Yeni Zelandalı Glennis Crawford da "Bugün onlarla beraber durmak benim için çok önemliydi. Geçen yılki cuma namazında da buradaydım ama Christchurch'teki olanlardan sonra daha derin bir his hakim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya cuma namazı Federasyon Meydanı Melbourne Neil Erikson

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