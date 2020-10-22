Melek Aslan cinayeti: Diyarbakır'da sokakta kardeşini öldürüp 'Namusumuzu temizledik' diyen Mustafa Aslan tutuklandı

24 yaşındaki Melek Aslan, Çarşamba günü Diyarbakır'ın Ofis semtinin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı'nda 21 yaşındaki kardeşi Mustafa tarafından başından ve göğsünden silahla vurularak öldürüldü. Mustafa Aslan, Diyarbakır'da gözaltına alındı ve emniyetteki ifadesinde "Namusumuzu temizledik" dedi. Aslan, nöbetçi mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Genç kadının cansız bedeni, ondan geriye kalan çantası ve kitaplarını gösteren fotoğraf ise sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri oldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğup büyüyen Melek Aslan, Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanınca Diyarbakır'a geldi ve okulunu bitirdikten sonra burada yaşayan devam etti. Demirören Ajansı'nın (DHA) haberine göre, üniversiteden bir yıl önce mezun oldu ve bu süre zarfında Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile tanışıp evlenmeye karar verdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Melek Aslan, kıskançlığı üzerine Orhan V.'den uzaklaştı. DHA'nın haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet başvurusunda şu satırlar yer aldı:

"Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Sevgili olduk. Beni ailesiyle tanıştırdı. Evlerine gidip, geliyordum. Ben de Orhan'ı ailemle tanıştırdım, evlenecektik. Mezun olduktan sonra Orhan beni Sakarya'ya çağırdı. Ailemden habersiz yanına gittim. Kız yurdunda kalmaya başladım. KPSS'ye de hazırlandım. Orhan, Almanya'da iş yaptığından sık sık oraya da giderdi. "Orhan'la Sakarya'da bir kafede otururken bir erkek arkadaşım aradı. Açmamı istedi. Benden şüphelendi ve kıskandı. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Beni tehdit edince Sakarya'da emniyete giderek şikayetçi oldum. Sonrasında da tehdit ve şantajları devam etti. Bunun üzerine tekrar şikayetçi oldum. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Telefonumdan kendisini engelledim ve 3 ay önce tekrar Diyarbakır'a geldim." Genç kadın ifadesinde, Orhan V.'nin ailesi üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştığını aktardı: "Bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ama ailem beni aradı ve tepki verdi. Sonrasında da ailem benimle irtibatı kesti. Ancak Orhan peşimi bırakmadı. Telefonumdan arayarak çekiliş kazandığımı söylediler.