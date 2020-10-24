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  4. Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı

Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından silahla vurulan Melek Aslan'ın (24) öldürülmesinde azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yakalandıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı

21 Ekim tarihinde Adıyaman’dan Diyarbakır’a gelerek ablası Melek Aslan’ı 4 kurşunla öldüren ve daha sonra yakalanan Mustafa Aslan’ın ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Melek Aslan’ın eski sevgilisi Orhan Vatansever (35) olduğu ortaya çıktı. Daha önce de 2 kez sevgilisi Melek Aslan'ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever’in, ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan’ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa’yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına alınan Orhan Vatansever, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Burada Diyarbakır’dan gelen polis ekiplerine teslim edilen Orhan Vatansever, uçakla Diyarbakır’a gönderildi.

(DHA)

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