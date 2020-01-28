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Melek Baykal 38 yıllık eşinden boşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tiyatronun ünlü isimlerinden Melek Baykal, uğruna kariyerini, ailesini bir kenara bıraktığı eşi Alman Warner Striening ile 1982 yılında nikah masasına oturmuştu. 38 yılın ardından çiftten kötü haber geldi.

Melek Baykal 38 yıllık eşinden boşanıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Melek Baykal ve eşi Warner Striening, boşanma kararı aldı. 38 yıllık evliliğini noktalamaya karar veren Baykal, geçtiğimiz günlerde Oya Çınar'a verdiği röportajda ayrılık kararını şöyle dile getirmişti:

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

"Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi "

Öte yandan artık aşk istemediğini söyleyen Melek Baykal, şu sözleri söylemişti:

"Ben şimdi 66 yaşımdayım. Kendi yaşımda bir adamla flört edeceğim de ne olacak! Ay hiç güzel olmaz! O adamın sorunları olacak, beli ağrıyacak, tansiyon ilaçlarını mı vereceğim? Hasta bakıcılığını mı yapacağım? 'Hadi kalk, bir sahile inelim' desem, 'Dur şimdi bacaklarım ağrıyor, oturalım işte evde' diyecek. Nerede kaldı romantizm?"

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Melek Baykal, Alman Warner Striening, boşanıyor,

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