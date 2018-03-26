Melek Baykal'dan olay sözler: Çok ayıplıyorum

"Şen Makas" adlı tiyatro oyununda 'Ahu Afilli' karakterini canlandıran Melek Baykal kadın-erkek ilişkileri üzerine sanat dünyasını kızdıracak bir açıklama yaptı!
Melek Baykal "Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara hiç sıcak bakmıyorum. Hatta çok ayıplıyorum. Yaşlı hanımlar kendilerini kandırmasın. Genç erkek ya parası ya da şöhret için kendisine geliyor" dedi.
ERKEKLERİ DE ELEŞTİRDİ
Melek Baykal genç kadınlarla aşk yaşayan ya da evlenen yaşlı erkekleri de eleştirdi. Usta oyuncu şunları söyledi: "Yaşı geçkin erkeklerin genç kadınlarla olması çok çirkin. 60 yaşına gelmişsin, 25 yaşında genç kızla aşk yaşıyorsan fena. Böyle ilişkilere hiç saygı duymuyorum. Kadın ve erkek ilişkilerde yaş konusuna çok dikkat etmeli."
Bakalım Baykal'ın bu sözlerine yaş farkını sorun etmeyen ünlü çiftler ne diyecek!
Yaş farkını sorun etmeyen ünlü çiftler
Kimseye aldırmadan yaşı problem etmeden ilişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlüler...
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Helin Avşar ve Gürkan Topçu
Helin Avşar ve Gürkan Şef'in aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir ikili hakkında aşk yaşadıkları dedikoduları kulislerde konuşuluyordu. Dedikodular doğru çıktı. Bir aydır aşk yaşayan Helin ve Gürkan çiftinin arasında tam 6 yaş fark var. 1978 doğumlu olan Helin Avşar 1984 doğumlu olan sevgilisi Gürkan Topçu'dan 6 yaş büyük.
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Pınar Dilek ve Tarkan
45 yaşındaki Tarkan ile 32 yaşındaki Pınar Dilek’in arasında tam 13 yaş var. Çift 2016 yılından beri evli.
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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ
Mehmet Aslantuğ 55, Arzum Onan 43 yaşında. Yaş farkı 12. 1996’dan beri evliler, bir de çocukları var.
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Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç
Aralarındaki yaş farkı 22. Serdar Ortaç 46, İrlandalı manken eşi Chloe 24 yaşında. 2014’te evlendiler.
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Beren Saat ve Kenan Doğulu
Beren Saat 32, Kenan Doğulu 42 yaşında. 29 Temmuz 2014’te Los Angeles’ta sahilde, rüya gibi bir düğünle evlendiler.
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Duygu Su Gülpınar ve Ali Ağaoğlu
Duygu Su Gülpınar 23, Ali Ağaoğlu 61 yaşında. Aralarında 38 yaş var.
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu
43 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 29 yaşındaki Sinem Kobal 14 Mayıs 2016’da evlendi.
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Ali Küçükbalçık ve Kibariye
Kibariye 56, eşi Ali Küçükbalçık 36 yaşında. 1999’dan beri evliler.
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Hakan Ural ve Ezgi Can
49 yaşındaki Hakan Ural, 33 yaşındaki eşi Ezgi Can’dan 16 yaş büyük. 2005’ten beri evliler. Bir de çocukları var.
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Demet Akalın ve Okan Kurt
45 yaşında olan Demet Akalın ve 35 yaşında olan Okan Kurt 23 Nisan 2012'de evlendi. Demet Akalın, Okan Kurt'tan 10 yaş büyük. Ancak çift yaş farkını sorun etmeden yıllardır aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Demet Akalın ve Okan Kurt'un Hira adında bir de kızları var.
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Mustafa Sandal ve Emina Sandal
Mustafa Sandal 47 eşi Emina Sandal 35 yaşında. Çift 2008 yılından beri evli. Çiftin Yaman ve Yavuz adında 2 oğlu var.
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Aslı Enver ve Murat Boz
Aslı Enver 32 yaşında, sevgilisi Murat Boz ise 37 yaşında. Çift 2016'dan bu yana aşk yaşıyor.
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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel
Halit Ergenç 46 yaşında, Bergüzar Korel ise 34 yaşında. Binbir Gece dizisinde birlikte rol alıp, aşık olan çift 2009'dan beri evli. Çiftin Ali adında oğulları var.
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan
Pınar Altuğ 42 yaşında, eşi Yağmur Atacan 33 yaşında. Çift 2008 yılından beri evli. Pınar Altuğ ve Yağmur Atcan'ın Su adında bir kızları var.
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Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç
Merve Boluğur 29 yaşında, Murat Dalkılıç ise 33 yaşında.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer
Kıvanç Tatlıtuğ 33 yaşında, eşi Başak Dizer ise 36 yaşında.
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Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay
Mahsun Kırmızıgül 47 yaşında eşi Ece Binay ise 30'lu yaşlarının ilk yarısında. Çiftin Lavin adında bir kızları var.
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