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Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi görenleri şaşkına çevirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 87 yaşındaki annesi Şükran Baykal'ın evde egzersiz yaptığı anları yayınlayan oyuncu Melek Baykal, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programına telefonla bağlandı. Koronavirüsten korunmak adına evde kendisini karantinaya alan Baykal, konuyla ilgili "Annem birçok 'Maşallah' yorumu aldı. Örnek olabildiysek, biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Bugünler geçecek inşallah" ifadelerini kullandı

Melek Baykal ve 87 yaşındaki annesi Şükran Baykal da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Takipçilerine sık sık "Evde kal" mesajı veren Baykal, annesinin evde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ANNECİĞİM EGZERSİZLERİNİ YAPTI"

Baykal, paylaşımına şu notu düştü:

Çok sevgili dostlarım; her sabah olduğu gibi bu sabah da benim canım anneciğim 20 dakika yürüyüşünün ardından egzersizlerini yaptı. Bu videoyu paylaşma nedenim ileri yaşta olup, evde kalan tüm ileri yaşta olanlara örnek olsun istemememdir. Annem için her evde kalanlardan 'Maşallah' lütfen. Sizleri seviyorum. Sabah sporlarımızı ihmal etmeyelim lütfen.

Ünlü oyuncu Melek Baykal, paylaşımının büyük ilgi görmesinin ardından Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli'nin sunduğu Gün Başlıyor programına telefonla bağlandı.

"ALLAH ÜLKEMİZİ BU SALGINDAN KURTARSIN"

Şükran Baykal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Spor için belli bir programım yok. Gençliğimde kalkar, yürüyüş yapardım. Salgından dolayı evdeyken bedenime hizmet etmek istiyorum. Bunu yapmak zorundayız. Yaştan dolayı fırsat buldukça denizde ve yazlığımızda yüzerdim. Allah ülkemizi ve bütün dünyayı bu salgından kurtarsın. Bilime ve ilime inanıyoruz.

İşte ünlü isimler ve anneleri...

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Anahtar Kelimeler:
Melek Baykal, annesi,

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