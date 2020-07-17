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Melek Çetinkaya gözaltına alındı

17.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Askeri okul öğrencisi oğlunun haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığını söyleyen Melek Çetinkaya Akit TV'ye yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı.

Melek Çetinkaya gözaltına alındı

Oğlu Furkan'ın Hava Harp Okulu öğrencisiyken haksız yere darbeye teşebbüsle suçlanarak müebbet hapse mahkum edildiğini söyleyen ve oğlu için bir süredir protesto gösterileri yapan Melek Çetinkaya'nın gözaltına alındığı bildirildi. Çetinkaya'nın kızı Rüveyda Çetinkaya, Twitter hesabından annesinin Akit TV'de yaptığı açıklamalarda "suç ve suçu övdüğü" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Polisin evde arama yaptığını da belirten Çetinkaya, daha sonra annesinin İstanbul'a götürüldüğünü ve gün içinde savcılığa çıkarılacağını belirtti.

Melek Çetinkaya, Akit TV'de 12 Temmuz'da katıldığı programda "Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu. Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?” ifadelerini kullanmıştı.

Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası programın sunucusu Fatih Dağıstanlı yayını sonlandırmıştı. Melek Çetinkaya, programın kaydını Twitter hesabından da paylaşmıştı.

Melek Çetinkaya kimdir?

Melek Çetinkaya'nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce tutuklanmış ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne Çetinkaya, "adalet yürüyüşü"nü aralarında oğlunun da bulunduğu müebbet alan askeri öğrenciler, hamile tutuklular, hapishanede bulunan çocuklar ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atılanlar için düzenleyeceğini açıklamıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri okul öğrencileri de tutuklanmıştı, yargılamalar sonrasında da 259 askeri okul öğrencisi için "darbeye teşebbüs suçu"ndan müebbet hapis cezaları verildi.

DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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