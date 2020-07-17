Melek Çetinkaya gözaltına alındı

Oğlu Furkan'ın Hava Harp Okulu öğrencisiyken haksız yere darbeye teşebbüsle suçlanarak müebbet hapse mahkum edildiğini söyleyen ve oğlu için bir süredir protesto gösterileri yapan Melek Çetinkaya'nın gözaltına alındığı bildirildi. Çetinkaya'nın kızı Rüveyda Çetinkaya, Twitter hesabından annesinin Akit TV'de yaptığı açıklamalarda "suç ve suçu övdüğü" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Polisin evde arama yaptığını da belirten Çetinkaya, daha sonra annesinin İstanbul'a götürüldüğünü ve gün içinde savcılığa çıkarılacağını belirtti.

Melek Çetinkaya, Akit TV'de 12 Temmuz'da katıldığı programda "Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu. Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?” ifadelerini kullanmıştı.

Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası programın sunucusu Fatih Dağıstanlı yayını sonlandırmıştı. Melek Çetinkaya, programın kaydını Twitter hesabından da paylaşmıştı.