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  4. Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor

Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Samsun’da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olmak için yardım bekliyor.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında 23 yıldır hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi Melek Çelik (41) 7 ay önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince, ailece yıkıldılar.

Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor

Samsun’da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olmak için yardım bekliyor.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında 23 yıldır hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi Melek Çelik (41) 7 ay önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince, ailece yıkıldılar. Hastanede 15 yıl yenidoğan yoğun bakım servisinde, 8 yıl da acil serviste hemşire olarak hizmet verip hastalara şifa bulmada yardımcı olan Melek Çelik’e doktorların 2 ile 3 yıl arasında ömür biçtikleri öğrenildi. Yaşamak için yardım bekleyen Melek Çelik, "Hastalığımın tedavisinin yaptığımız araştırmada Küba’da olduğunu öğrendik. 4 aşı uygulanıyormuş. Bu tedavi de 2 ila 4 ay arasında sürüyormuş. Tedavi masrafı yaklaşık 400 bin lirayı buluyormuş. Bizim bu tedavi için maddi gücümüz yok. Yaşamak için hayırsever insanlardan ve devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

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