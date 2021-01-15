Melek İpek davasında flaş gelişme, avukatlar tutukluluğa itiraz etti

Antalya’da şiddet gördüğü eşi Raman İpek’i öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek’in tutukluluğuna bugün itiraz edildi. Soruşturmaya, Ramazan İpek’in bir kadına daha şiddet uygulayıp eziyet etmesi olayının da dahil edildiği belirtildi.

Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek’i (36) tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi. Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, bugün Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10’a yakın avukat, İpek’in tutukluluğuna itiraz etmek için Antalya Adliyesine geldi.

“Soruşturma derinleştirilmiştir”

Adliye girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Ahmet Onaran, soruşturmayla alakalı çok önemli gelişmeler olduğunu aktardı. Davaya birçok avukatın destek verdiğini ifade eden Onaran, tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmak içi toplandıklarını belirterek, “Savcılık çok ciddi, disiplinli, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma derinleştirilmiştir. O yüzden savcılık ve jandarmaya teşekkür ediyoruz. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış, olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış ve maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bunların bir kısmı kamuoyuyla paylaşılacak nitelikte, bir kısmı değil. Bu süreçte itirazımızı yapacağız. Bu süreci kolektif bir hukuk ekibiyle müştereken takip edeceğiz. Gördüğünüz arkadaşlarımız sürece bu ana kadar ve bundan sonra da destek verecek arkadaşlarımız” dedi.