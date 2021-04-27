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Melek İpek'in avukatı konuştu: Türkiye onu sahiplendi, birçok kişi Melek ile çalışmak istiyor

27.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek, tahliye kararı verildi. Öte yandan Türkiye’nin takip ettiği dava hakkında konuşan Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran canlı yayında anlattıklarıyla duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Onaran, İpek ile birçok iş insanın çalışmak isteğini söylerken, dava günü kızların annesine, ''Anne sana dua ediyoruz'' sözü duygulandırdı.

Türkiye’nin gündeminde olan Melek İpek’in, tahliyesi sonrasında Avukatı Ahmet Onaran canlı yayında yaşananları anlattı.

Antalya’da geçen 7 Ocak’ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek’i öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek’in 107 gün sonra tahliyesine karar verildi. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran verilen kararın ardından yayına canlı bağlanarak yaşananları anlattı.

Türkiye’nin takip ettiği dava hakkında konuşan Ahmet Onaran sözlerine“ Davanın tarafı olduğunuz için size teşekkür ediyoruz” diye başladı. Görülen 3. davanın detaylarına değinen Onaran “Dosya 1. aşamada cezasızlıkla karara bağlandı, karar istinaf sürecinde” dedi.

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DAVA GÜNÜ KIZLARI DUYGULANDIRDI

Dava gününü anlatan avukat Ahmet Onaran’ın sözleri herkesi duygulandırdı. Onara, “Kızlarıyla kavuşmasını görmek her şeye değerdi, herkesin yüzünde gülümseme vardı, duruşmaya kızlarıyla beraber gittik. Sessizce ‘Anne sana çok dua ediyorum’ diye konuştular” dedi. Davadan bir gün önce Melek İpek ile görüştüğünü dile getiren Onaran, Melek İpek’e çıkınca ne istiyorsun sorusunun karşılığında “Sadece çocuklarıma sarılmak” cevabını verdiğini anlattı.

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''BİRÇOK İŞ İNSANI MELEK İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR''

Tüm Türkiye’nin desteği Melek’in üzerinde olduğunu anlatan Avukat Onaran sözlerini “Gelecek süreçte Melek’in yanında olacağız, onlarca kişi Melek’le çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi, herkese çok teşekkür ediyoruz” diye bitirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu olayda bir terslik var kadının tutuksuzluk hali çok sürmez benden söylemesi karşı tarafın avukatının iddaa ettiği aldatma doğru ise kadın masum değildir.Kadın sanki çok ulvi bişey yapmış gibi herkesin sahiplenmesi de ayrı bir garabet.Kadın bir insan öldürüyor ve sadece ortada kendi iddaaları var ölen kendini savunamıyor herkes de kadının söylediklerini doğru sayıyor bunun doğruluğu sorgulanır mahkeme kararı bozulacaktır ve bu dava tekrar görülecektir.
Allah yardımcın olsun bu güzel yerinde karar da insanlara ders olsun özellikle erkeklere öldürürüm seni derken öldürülürsünüz insan gibi yaşayıp yaşatın

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