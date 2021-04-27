HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Melek İpek, tahliye olmasının ardından kızlarıyla tatile çıktı

Melek İpek, tahliye olmasının ardından kızlarıyla tatile çıktı

27.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da işkenceci eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan ve 108 günün ardından dün gece tahliye edilen Melek İpek (31), sabaha kadar kızları ve ailesiyle hasret giderdi. Kızlarının tahliye kararına sevinen Çelik ailesi, Melek İpek için kurban kesti. Melek İpek, yaşadığı zor günleri unutmak için kızlarıyla birlikte uzun bir tatile çıktı.

Melek İpek, tahliye olmasının ardından kızlarıyla tatile çıktı

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, dün saat 16.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Melek İpek'in, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verildi. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kararı duyunca ağlarken, mahkeme heyetine teşekkür etti. Tahliye kararının ardından Melek İpek, dün saat 20.30 sıralarında cezaevinden tahliye edildi.

179425cc17c3050de5bb410dca353dfe

AİLESİ KURBAN KESTİ

Cezaevi çıkışında özgürlüğe adım atan Melek İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u görünce koşarak sarıldı. Gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılan İpek, onları çok özlediğini söyledi. Cezaevinin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarının ardından İpek, ailesiyle birlikte baba evine döndü. Ailesi, akrabalarıyla bir araya gelen Melek İpek, gecenin ilerleyen saatlerinde kızları ve kız kardeşi Nimet Çelik'le birlikte kalarak sabaha kadar sohbet edip, hasret giderdi. İpek'in eve gelmesiyle evde bayram havasının estiğini belirten Çelik ailesi, kızları Melek İpek'in tahliye kararı için kurban kesti.

048e2656b6c2a6b05de95284c73702d8

KIZLARIYLA BAŞBAŞA TATİLDE

Cinayetten 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u alarak yaşadığı zor günleri unutmak ve dinlenmek için tatile çıktı. İpek'in bir süre kızlarıyla yalnız kalıp dinleneceğini belirten avukatı Ahmet Onaran, anne ve kızlarının gözlerden uzak bir ilçede tatilde olduğunu söyledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Dünyanın ilk başarılı çift el ve yüz nakli!Dünyanın ilk başarılı çift el ve yüz nakli!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.