Melek İpek’in avukatı Onaran: “Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı"

Antalya’da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, “Melek’in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek’in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı, meşru müdafaa kapsamı içinde bırakıldığı inancımız sonsuz. 2 Nisan’a yapılacak duruşmada çok iyi bilgi ve belgeler dosyaya girecek” dedi.

Antalya’da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek (31) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada İpek’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Melek İpek’in ilk duruşmasını icra ettiklerini söyledi. Uzun bir duruşma olduğunun altını çizen Onaran, “Mahkeme heyeti başkan ve üyeler olmak üzere Melek’in savunmasını çok dikkatli ve özenli bir şekilde aldı. Tanıklar dinlendi. 2 Nisan’a bir duruşma günü verildi. Melek’in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek’in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı, meşru müdafaa kapsamı içinde bırakıldığı inancımız sonsuz. 2 Nisan’a yapılacak duruşmada çok iyi bilgi ve belgeler dosyaya girecek. Olayın yegane görgü tanıkları Melek’in iki çocuğu usul ve esaslara uygun olarak pedagog eşliğinde dinlenecek. Adli tıpta rapor alan doktor dinlenecek. Birkaç husus var. Melek, bugün ifadesine başlarken her şeye kayınvalidesi ve kayınpederinden böyle bir olayın olmasını istemediğini hıçkıra hıçkıra yaşadığı gerçekleri anlattı. Bir takım gerçekleri biz orada ilk kez duyduk ve şok olduk” diye konuştu.