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Melek, kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Dr.

Melek, kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu

İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı yöntemle yapılan iki ameliyat geçiren, röntgen teknisyeni Melek Can (23), akciğer nakline yol açabilecek rahatsızlığından kurtuldu.
İzmir'de, 9 yaşından bu yana bronşektazi (bronşların aşırı genişlemesi) olan Melek Can, buna bağlı olarak sık sık pnömoni (zatürre) atakları geçirdi. Can'ın hastalığının ilerlemesiyle hem sağ hem de sol akciğerinde ciddi harabiyet ve enfeksiyon meydana geldi. Kamu hastanesinde görev yapan, röntgen teknisyeni Melek Can, göğüs cerrahi alanındaki tecrübesi, yenilikçi yaklaşımları ve full HD özellikteki VATS cihazı ile hizmet veren Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 yıl içinde iki önemli ameliyat geçirdi. Önce sol akciğerine 1 yıl sonra ise sağ akciğerine uygulanan kapalı yöntem cerrahi müdahale sonrası sağlığına kavuşan Can, hastaneden taburcu edildi.
Çocukluğundan beri bronşektazi hastası olduğunu, sık sık pnomoni atakları geçirdiğini anlatan Melek Can, "Nefes almakta zorlanıyordum. Çok kilo kaybetmiştim. Her iki akciğerim de enfeksiyonluydu. Benim için çok zor bir süreçti. Ancak, artık nefesim rahatladı. Gün geçtikçe daha iyi olacağımı biliyorum. Doktorum Doç. Dr. Kenan Can Ceylan başta olmak üzere tüm ekibe emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım" dedi
'AKCİĞER NAKLİNE KADAR GİDEBİLİRDİ'
Melek Can'ın özellikle ikinci akciğer ameliyatının riskli olduğunu belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan ise şunları söyledi:
"Hastamızın her iki akciğerinde sürekli enfeksiyon kaynağı olan bronşektazi dediğimiz bir haraplanma mevcuttu. Hastanın geçirdiği pnömoni ve bronşit ilerleyen, geri dönüşümü olmayan haraplanma ile kalan akciğer dokularına da sirayet edebilecek yapıdaydı. 2018 yılında sol akciğerine kapalı yöntem (videotorakoskopik ameliyat yöntemi) ile müdahale edildi. Ciddi yapışıklıklar mevcut olmasına rağmen sorunsuz olarak sol akciğerindeki haraplanmış bölgeyi çıkarttık. Ameliyat edilen akciğerin toparlanması için belli bir süre bekledik ve ardından bu kez de sağ akciğerine müdahale ettik. İkinci ameliyat, hem ciddi yapışıklık hem de sağ akciğeri söndürerek operasyon boyunca solunum işi kalan sol akciğere bağlı çalışacağımız için daha riskliydi. Sol akciğerde tek lob dediğimiz kalan parçanın yeterli olması gerekirdi. Bu operasyonun sağlıklı sürdürülmesi, cerrahi ve anestezi ekibi açısından çok önemliydi. Tecrübeli ekibimiz sayesinde riskine rağmen başarıyla ameliyatı sonlandırdık ve sağ akciğerindeki haraplanmış kısmı da çıkarttık. Melek Can, her iki akciğerindeki yaygın enfeksiyon ve haraplanma nedeniyle ileride akciğer nakline aday bir hastaydı. Hem sağ hem de sol akciğerine kapalı yöntemle müdahale yapılarak haraplanmış kısımları çıkartıldı. Zamanında ve uygun müdahalelerimiz sonuç verdi ve bugün artık normal şekilde hayatına devam edebilecek. Kapalı yöntem sayesinde ağrısı çok az oldu, iyileşmesi ve hastaneden taburcu edilme süresi çok kısaldı. Ayrıca kozmetik olarak daha da avantajlı oldu. Genç bir hastanın yüzünü güldürmeye vesile olduğumuz için tüm ekibime teşekkür ediyorum."

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