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Melek Mosso: 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediğim için sahneden indirildim

27.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Müzisyen Melek Mosso, 22 Ağustos'ta Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde verdiği konserde "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dediği için sahneden indirildiğini söyledi.

Melek Mosso: 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediğim için sahneden indirildim

Müzisyen Melek Mosso, 22 Ağustos'ta Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde verdiği konserde "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dediği için sahneden indirildiğini söyledi.

Mosso hakkında çıkan "ağır siyasi göndermeleri konseri yarıda kesti" yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Sanatçı, "Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim. Mikrofonum elimden alındı. Evime gelip hüngür hüngür ağladım. Bu nasıl bir ahlaki değer" diye konuştu.

Konserin tüm ses kaydının elinde mevcut olduğunu dile getiren Mosso, söylediklerinden ötürü polise ihbar edildiğini iddia etti.

Mosso açıklamasında, "Polisi arayıp beni sahneden inmeye zorladılar. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık. Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

Sabah: Grup Yorum'a selam gönderdi

Sabah gazetesi dün yayımladığı bir haberde Mosso'nun konserde Grup Yorum üyelerine selam gönderdiği iddialarına yer vermiş ve bu sebeple yapılan ihbarla konserin yarım kaldığını öne sürmüştü.

Gazete, Mosso'nun konuya ilişkin kendilerine açıklama vermediğini de haberine ekledi.

Melek Mosso ise haberin ardından Twitter'da, "Müziği kısmaya çalışmak, sanatın eleştirel ve toplumsal gücünü yok saymak sadece büyük bir KORKU sonucu oluşur. Korkmuyorum!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

https://twitter.com/MelekMosso/status/1298599506410381312?s=20

Müzisyen Sıla Gençoğlu da Mosso'nun sahneden indirilmesine Twitter'dan tepki gösterdi. Gençoğlu paylaşımında, "Tecavüzcüyü serbest bırak, tecavüzcüyü serbest bırakma diyenin sesini kıs. Kısamazsın" dedi.

https://twitter.com/silagencoglu/status/1298879773603758080?s=20

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