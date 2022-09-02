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Melek Mosso Manisa'daki konserde hayranlarını coşturdu!

02.09.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında konser verdi. Manisa Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen konserde sahne alan Melek Mosso, binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı.

Melek Mosso Manisa'daki konserde hayranlarını coşturdu!

Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında sanatçı Melek Mosso, konser verdi.

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HAYRANLARINI COŞTURDU

Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği binası önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı.

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Konserde Melek Mosso ve orkestrası, seslendirdikleri şarkı ve dans figürleriyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

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Melek Mosso'nun seslendirdiği parçalara zaman zaman eşlik eden Manisalılar, doyasıya eğlendi. (DHA)

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Melek Mosso ele
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