Melek Mosso Manisa'daki konserde hayranlarını coşturdu!

Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında sanatçı Melek Mosso, konser verdi.

HAYRANLARINI COŞTURDU

Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği binası önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı.

Konserde Melek Mosso ve orkestrası, seslendirdikleri şarkı ve dans figürleriyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Melek Mosso'nun seslendirdiği parçalara zaman zaman eşlik eden Manisalılar, doyasıya eğlendi. (DHA)



