Melek Mosso'dan İzmir'de konser

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Mogambo Geceleri'nde sahneye çıkan şarkıcı Melek Mosso, farklı yorumu, tarzı ve sesiyle izleyenlerini etkiledi.

Müziğe ilgisi 9 yaşında bağlama çalarak başlayan Melek Mosso İzmirli müzikseverler ile buluştu. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanan Mosso, 2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını farklı yorumladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi. 'Çukur’ adlı dizinin 'Hiç Işık Yok' adlı şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor. Melek Mosso, İzmir'de 'Bana yalan söylediler', 'Hiç ışık yok', 'Sarıla sarıla', 'Arzular arsız, ben varım' gibi çok sayıda şarkısını mekânı dolduran müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

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