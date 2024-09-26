Melek Nur Özgener cinayetinde katil zanlısı hakkında karar çıktı!

İstanbul’un Fatih ilçesinde Ali Kuşçu Mahallesi’nde yılbaşı gecesi saat 00.16 sıralarında, 17 yaşındaki Melek Nur Özgener başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Özgener, tüm müdahalelere kurtarılamazken, olayın seyrinin nasıl olduğu ise, herkes tarafından merak edilmişti.

“SENİ Mİ VURAYIM, YOKSA SENİ Mİ VURAYIM’’ ŞAKASI!

Olay gecesinde Melek Nur Özgener’in içinde bulunduğu araçta olan Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını bu sırada Ercan Şahin’in silahını çıkararak, “Seni mi vurayım, yoksa seni mi vurayım.” diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu ifade etmişti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin, Alibeyköy’de bir arkadaşının evinde saklandığını öğrenmesi üzerine şüpheli Ercan Şahin’e operasyon düzenlenerek gözaltına almıştı.

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Ercan Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır