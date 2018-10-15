Melek, son yolculuğuna uğurlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Güroymak ilçesinde evlerinin önünde oynarken sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden Melek Soner (4) toprağa verildi.
Güroymak ilçesindeki Şenevler Mahallesi'ndeki evinin önünde oynayan Melek Soner, dengesini kaybederek, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu küçük Melek, düştüğü yere yaklaşık 1 kilomere uzaklıkta bulunan Uğurlu Mahallesi yakınlarında bulunarak sudan çıkarıldı. Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsisi Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ve akşam saatlerinde ailesine teslim edilen minik Melek'in cenazesi, gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.
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