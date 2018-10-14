Melek sulama kanalında hayatını kaybetti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Güroymak ilçesinde evlerinin önünde oynarken sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Melek Soner hayatını kaybetti.

Olay bugün akşam saatlerinde Güroymak ilçesindeki Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Melek Soner, bir anda dengesini kaybederek, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu küçük Melek, düştüğü yere yaklaşık 1 kilomere uzaklıkta bulunan Uğurlu Mahallesi yakınlarında bulunarak sudan çıkartıldı. Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası küçük kızın yakınları sinir krizi geçiridi. Melek’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

