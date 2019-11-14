Melek ve Enes, epilepsi nöbetinde yandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- IĞDIR’da banyo yaparken nöbet geçirince annesinin elinde bulunan kovaya vurup, içindeki sıcak suyun üzerine dökülmesine neden olan epilepsi hastası Melek Paça (7), yaralandı. Ardahan’da da epilepsi hastası Enes Koç (20), kahvaltı sırasında nöbet geçirince çaydanlığı üzerine devirdi. Her iki yaralı, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan Yıldız ve Yunus Paça çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan epilepsi hastası Melek, banyo yaptığı sırada nöbet geçirip annesinin eline vurunca sıcak su üzerine döküldü. Ailesi tarafından Tuzluca Devlet Hastanesi'ne götürülen Paça, ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren küçük Melek’in bir an olsun yanından ayrılmayan annesi Yıldız Paça (34), "Kızım 6 yıldır epilepsi hastası. Birçok doktora götürdük fakat hastalığına çare bulamadık. Meleğimi banyoda yıkıyordum. Şofbenden sıcak su aldığında gelen nöbetle elime vurdu ve kovadaki sıcak su üzerine döküldü. İki bacağı ve sağ kolu yandı. Eşimin de yardımı ile hastaneye götürdük. Şimdi tedavisi Erzurum'da devam diyor. Kızım bir taraftan yanıkların verdiği acıyı çekerken, bir taraftan da sık sık nöbetler geçiriyor. Tek isteğim yanıklarının bir an önce iyileşmesi" dedi.