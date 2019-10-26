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'Melekler', Mehmetçik için örüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 'Melekler Örüyor' isimli grubun kadın üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk örüyor.

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 'Melekler Örüyor' isimli grubun kadın üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk örüyor.

İzmit’te Türkan Gökalp, Aysel Köysu, Armağan Engin ve Çiçek Yeşilyurt yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek yürekleri ısıtan bir projeyi hayata geçirdi. Kendilerine 'Melekler Örüyor' ismini veren kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanında giysi ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Soğuk kış günlerinde çocuklar üşümesin diye bere, eldiven ve boyunluk ören kadınlar, iyilikle örülen kıyafetleri kargo ile ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Bugüne kadar Şanlıurfa, Van, Mardin, Sivas gibi birçok şehre ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderen kadınlar, Kocaeli Gebze Kızılay Şubesi için de örülen 50 adet kıyafeti bir süre önce teslim etti.

'ONLAR BİZİM EVLADIMIZ'

Melekler Örüyor grubu, yaklaşan kış ayları için Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk örmeye başladı. Grup adına konuşan Türkan Gökalp, "Bizler de birer anne olarak Suriye’de görev yapan evlatlarımız için her saniye endişeleniyoruz. Onlar da bizim evladımız. Onların ayağına taş değmemesi için dualar ediyoruz. Sadece dua etmek bize yetmedi. Bu yüzden arkadaşlarımızla birlikte el emeği boyunluk örmek istedik. Harekatta görev yapan tüm askerlerimiz için canımızı dişimize taktık ve elimizden geldiği kadar kıyafetler örmeye başladık. Ördüğümüz kıyafetleri harekatta görev yapan askerlerimize göndereceğiz" dedi.

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