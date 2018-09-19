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'Melekler Mutfağı'nın sarmaları dünyaya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da serebral palsi (duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel engellilik türü) hastası oğlu Mehmet Ercan'ın (8) tedavisi için evinde sarma yaparak satan Semra Sönmez'e (45), 3 engelli annesi daha katıldı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da serebral palsi (duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel engellilik türü) hastası oğlu Mehmet Ercan'ın (8) tedavisi için evinde sarma yaparak satan Semra Sönmez'e (45), 3 engelli annesi daha katıldı. 'Melekler Mutfağı'nı kuran 4 engelli annesinin ünü, Tayland'a kadar yayıldı.

Kepez ilçesinde serebral palsi hastası oğlu Mehmet ile yaşayan Semra Sönmez, oğlu okul çağına gelene kadar evlere temizliğe giderek geçimini sağladı. Oğlu okula başlayınca yarım gün temizliğe gitmeye devam eden Sönmez, Mehmet'in geçen yıl büyük bir ameliyat geçirmesinin ardından ona bakabilmek için temizlik işlerini bırakmak zorunda kaldı. Oğlunun fizik tedavi masrafları ve idealleri için evinde sardığı yaprak sarmaların satışı için sosyal medyadan duyuru yapan Sönmez'e, Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden sipariş gelmeye başladı.

ÜNÜ TAYLAND'A KADAR ULAŞTI

İşlerinin artmasının ardından Semra Sönmez, engelli bireylerin anneleri olan İzmir'den Neslihan Akın, Ankara'dan Binnur Aydın, İstanbul'dan Kamuran Keser Çelik ile iletişime geçti. 4 engelli annesi, evlerinde yaptıkları sarma dışında mantı, erişte, reçel, turşu, tarhana gibi gıda ürünlerini, 'Melekler Mutfağı'nda topladı. 4 kadının internet üzerinden sattığı ürünlere Türkiye'nin farklı yerlerinin yanı sıra, İsviçre, Danimarka, Almanya, ABD ve Tayland'dan da talep geldi.

ÖRNEK OLDULAR

Semra Sönmez, ürünlerin satışından elde edilen geliri çocukların tedavisinde kullandıklarını söyledi. Sönmez, “Birçok anneye örnek olduk. Engelli anneleri farklı farklı işler yapmaya başladı. Çok iyi yolda gidiyoruz. Çocuklarımız ameliyatlarını oldu. Çocuklarımızda çok büyük gelişmeler var. Mehmet'in konuşması düzeldi, cihaz ile yürümeye başladı. Sosyal aktivitelere gitmeye başladı" dedi.

KARŞILIKSIZ YARDIMLARI KABUL ETMİYOR

Semra Sönmez, geçen yıl haberinin yapılmasının ardından İstanbul'dan arayan bir hayırseverin kendisine ev vermek istediğini, ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Sönmez, birçok kişinin karşılıksız para teklifini reddettiğini, bunun yerine ürünlerini satın almalarını istediğini kaydetti. Semra Sönmez'in şimdiki hedefi ise oğlunun yürüyebilmesi için robotik cihaz satın alabilmek. Bunu için gece gündüz mutfakta siparişlere yetişmeye çalışan Sönmez, evinin bir köşesini de Mehmet için fizik tedavi merkezi gibi düzenledi.

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