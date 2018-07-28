Melekler tatilde de çok seksi
Melekler tatil pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!
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Victoria's Secret modelleri dünyanın dört bir yanından paylaştıkları tatil pozlarıyla yürekleri hoplatıyor...
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Tatilci melekleri başını Romee Strijd çekiyor.
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Romee Strijd tatilini Bermuda'da yapmayı tercih etmiş...
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Jasmine Tookes ve Angel Romee Bermuda tatiline birlikte çıkmayı tercih etmişler.
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Angel Romee çocuklar gibi eğlenmeyi de ihmal etmemiş.
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Josephine Skriver Amerika'dan ayrılmamış. Tatilini Miami, Florida'da geçiriyor.
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İsveçli Victoria's Secret meleği Elsa Hosk da Temmuz güneşini iyi değerlendirenler arasında...
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Güzel model hem havuz hem deniz kıyısında poz vermeyi ihmal etmemiş.
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Candice Swanepoel verdiği pozların doğayla bütünleşmiş, estetik pozlar olması konusunda son derece dikkatli davranıyor...
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Bella Hadid ise tatil fotoğrafında tatlı bir misafir ağırlıyor...
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Bella Hadid kaldığı bungalowda aynada selfie çekmeyi tercih etmiş.
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Esmer bomba Lais Ribeiro da tatilin tadını sonuna kadar çıkaranlardan...
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Güzel manken Latin genlerinin kendisine sağladığı güzel vücudunu cömertçe sergilemekten kaçınmıyor...
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Kendall Jenner ise rahatlığından ödün vermiyor... Ve bu rahat haliyle bile seksi olmayı başarıyor.
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