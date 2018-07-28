Melekler tatil pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Melekler tatilde de çok seksi

Victoria's Secret modelleri dünyanın dört bir yanından paylaştıkları tatil pozlarıyla yürekleri hoplatıyor...

Angel Romee çocuklar gibi eğlenmeyi de ihmal etmemiş.

Güzel model hem havuz hem deniz kıyısında poz vermeyi ihmal etmemiş.

Bella Hadid ise tatil fotoğrafında tatlı bir misafir ağırlıyor...

Esmer bomba Lais Ribeiro da tatilin tadını sonuna kadar çıkaranlardan...

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Kendall Jenner ise rahatlığından ödün vermiyor... Ve bu rahat haliyle bile seksi olmayı başarıyor.