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Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

Kardashian kardeşler, bu sene Cadılar Bayramı için Kaliforniya'da destansı bir çekime imza attı.

Victoria's Secret 'ın hediye ettiği kanatlarla poz veren kardeşleri görenler 'Gökten melekler düştü' dedirtti.

Kardashian kardeşler 'Melek' oldu

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Kardashian kardeşler, Kylie, Khloe, Kim, Kendall ve Kourtney, bu sene Cadılar Bayramı için Kaliforniya'da destansı bir çekime imza attı.
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Victoria's Secret'ın kardeşlere hediye ettiği melek kanatlarıyla, Cadılar Bayramı için çok iddialı poz verdiler.
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Beyaz iç çamaşırının üzerine melek kanatlarını takan kardeşler bu seneki Hallowen'in en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
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Yeni anne olan Kylie Jenner (21) ve Khloe Kardashian (34), kısa sürede kusursuz fiziğe kavuşmalarıyla dikkat çektiler.
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Anahtar Kelimeler:
Kardashian kardeşler cadılar bayramı Victoria's Secret

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