Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı

Victoria's Secret 'ın hediye ettiği kanatlarla poz veren kardeşleri görenler 'Gökten melekler düştü' dedirtti.
Kardashian kardeşler 'Melek' oldu
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Kardashian kardeşler, Kylie, Khloe, Kim, Kendall ve Kourtney, bu sene Cadılar Bayramı için Kaliforniya'da destansı bir çekime imza attı.
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Victoria's Secret'ın kardeşlere hediye ettiği melek kanatlarıyla, Cadılar Bayramı için çok iddialı poz verdiler.
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Beyaz iç çamaşırının üzerine melek kanatlarını takan kardeşler bu seneki Hallowen'in en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
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Yeni anne olan Kylie Jenner (21) ve Khloe Kardashian (34), kısa sürede kusursuz fiziğe kavuşmalarıyla dikkat çektiler.
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