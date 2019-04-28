Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Düzce'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Melen Çayı'ndaki rafting tesislerine akın etti.
Cumayeri'ne bağlı Dokuzdeğirmen köyüne gelen yerli ve yabancı turistler, Melen Çayı'na girerek serinledi.
Rafting kıyafetlerini giyen doğaseverler, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda doyasıya eğlendi.
Melen Çayı üzerinde bulunan tesis sahibi Davut Pirdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşların serinlemek için Melen Çayı'na geldiğini söyledi.
Pirdal, bahar aylarının gelmesiyle tesislerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını aktararak, "Buraya gelen yerli ve yabancı turistler, kamp ve raftingin yanı sıra şelale inişi, kaya tırmanışı, zipline yapabilir. Raftinge ilgi, geçen yıllara oranla artıyor. Buraya gelen vatandaşlar doğa sporlarının yanı sıra Melen kenarında bulunan tesislerimizde konaklama fırsatı buluyor." diye konuştu.
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