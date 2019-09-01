HABER

Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Hafta sonu tatilini değerlendirmek üzere rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu - Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Bürokratından maceraseverine kadar herkes buraya geliyor, yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla burada tarih yazıyoruz"

Rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen maceraseverler yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde Melen Çayı çevresinde bulunan rafting işletmelerine akın etti.

Özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'ndaki 13 kilometrelik parkurda rafting yapan vatandaşlar, doğanın ve suyun tadını çıkardı.

- "Sel felaketinden sonra çok yoğun bir taleple karşılaştık"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde yoğunluk yaşadıklarını ve Melen Çayı'nın yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresi olduğunu söyledi.

Tepe, parkurun eğlenceli hale geldiğini belirterek, "Şu an Melen Çayı'nda tarih yazıyoruz. Yaşadığımız sel felaketinden sonra çok yoğun bir taleple karşılaştık. Bürokratından maceraseverine kadar herkes buraya geliyor, yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla burada tarih yazıyoruz." diye konuştu.

"Ağustos ayında rafting yapılmaz" algısını kırdıklarını anlatan Tepe, "Geçen yıllarda ağustos ayında kesinlikle rafting yapılmıyorken sel felaketinin ardından nehir yatakları daraldı ve Melen Çayı keyifli bir hal aldı. Artık haziran-temmuz ve ağustos aylarında da rafting yapacağımız bir parkur oluştu. Tüm maceraseverler ve rafting severler için muhteşem bir seçenek haline geldik." ifadelerini kullandı.

- Destek için rafting yaptılar

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, temmuz ayında yaşanan sel felaketinde tesisleri zarar gören rafting işletmecilerine destek olmak amacıyla rafting yaptı.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Çanakkale şeftalisi Rusya pazarındaÇanakkale şeftalisi Rusya pazarında
Ayder'de salıncakların sökümüne başlandıAyder'de salıncakların sökümüne başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce melen çayı Rafting

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.