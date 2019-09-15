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Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Hafta sonunu değerlendirmek üzere rafting yapmak için Melen Çayı'na gelenler yoğunluğa neden oldu

Rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen maceraseverler yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde Melen Çayı çevresinde bulunan rafting işletmelerine adeta akın etti.

Maceraseverler, özel kıyafetleri giyerek 13 kilometrelik parkurda rafting yaparak adrenalin yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Melen Çayı'nın yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarında biri haline geldiğini dile getiren Tepe, "Bu sene hedefimizi 150 bin olarak koymuştuk. Malum hem seçim süreci, hem ramazan ayı hem de son yüzyılın en büyük sel felaketinin yaşanması olsun, Melen Çayı'nda raftingcilere ayrılan kısımda tabii ki sekteye uğradık. Ona rağmen hedefimizi düşürmedik. İnşallah 100 bin hedefimize ulaşmak üzereyiz. Hafta içi ve hafta sonu Melen Çayı'nda misafirlerimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu ve Balkanlar'dan da misafir ağırladıklarını aktaran Birol Tepe, "Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden her gün insanlar buraya geliyor. Türkiye'de tatil yapan bu turistler, Melen Çayı'na da gelerek burada suyla buluşuyor. Avrupa'dan da misafirlerimiz geliyor. En büyük avantajımız jeopolitik konumumuz. İstanbul ve Ankara'ya 2 saatlik mesafedeyiz. Bolu, Sakarya, İzmit, Yalova, Balıkesir illeri ile 30 milyona hitap eden bir merkezin ortasında, can damarındayız diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce melen çayı Rafting

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