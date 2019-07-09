Melen Çayı'nda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Sakarya'da Melen Çayı'na düşen kişinin cesedi AFAD ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Melen Çayı'na giden ve burada kalan Murat Kartal'dan (54) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerinden 6 personel 2 araç ve bir bot bölgeye sevk edildi.

Aramada, Kartal'ın terliği suya düştüğü söylenen alandan 20 metre aşağıda bulundu ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler Kartal'ın cesedini Melen Çayı'nın Kocaali ilçesi mevkisinde buldu.

Kartal'ın daha önceden de 3-4 günlük sürelerle çaya gittiği ve orada kaldığı öğrenildi.

