Melen Çayı'nda rafting heyecanı

"Çok kar yağmamış olmasına rağmen ilkbahar yağmurları suyun debisini yükseltti. Şu an Melen Çayı'nın debisi normalin üzerinde, adrenalin ve maceraseverlerin tam istediği kıvamda. Talep oldukça güzel. Yaz yağmuru dediğimiz yağmurlar genelde raftingi etkiliyor. İnsanlar genelde 'Yağmurda ve karda rafting yapılmaz.' diye düşünüyor, yağmur ve kar en güzel rafting zamanıdır. Bu yüzden herkesi ilkbahar yağmurlarında rafting yapmaya bekliyoruz."

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın rafting için inanılmaz bir değer olduğunu belirtti.

Rafting tesisleri olarak turizmin önemli değerleri olduğunu vurgulayan Tepe, "Açıkçası biz turizmin lokomotifi olduk, ama birlikten kuvvet doğar. Tüm turizmciler işletmecisinden rehberine kadar tüm idarecilerle birlikte turist sayılarını daha da yükseğe çıkarabiliriz. Melen Çayı'nda 20-50 bin kişiye yılda rafting yaptırabilir miyiz diye hesap ederdik, geçen yıl 100 bin civarında insana rafting yaptırdık. Bu yıl hedefimiz 150 bin kişi. İstek ve talepler gerçekleşir ve bu yılı dolu dolu geçirirsek, inanıyoruz ki 150 bini garantiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, rafting yapmak üzere bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, debisi normalin üzerinde olan suya özel kıyafetler ve botlarla girerek 13 kilometrelik parkurda heyecan yaşadı.