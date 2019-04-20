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Melen Çayı'nda rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Melen Çayı'nın etrafında bulunan rafting tesisleri, ilkbahar yağmurlarıyla sezona giriş yaptı - Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Melen Çayı'nda 20-50 bin kişiye yılda rafting yaptırabilir miyiz diye hesap ederdik, geçen yıl 100 bin civarında insana rafting yaptırdık. Bu yıl hedefimiz 150 bin kişi"

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen rafting parkurunda, bu yıl 150 bin kişinin rafting heyecanına katılması hedefleniyor.

Türkiye'nin güvenli rafting parkurlarının başında gelen Melen Çayı'nın etrafında bulunan rafting tesisi sahipleri, ilkbahar yağmurlarıyla birlikte sezona giriş yaptı.

Turizmde bölgenin lokomotifi kabul edilen raftingde, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanırken bölgeye rafting yapmaya gelen maceraseverler doyasıya eğleniyor.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın rafting için inanılmaz bir değer olduğunu belirtti.

Raftingin bölgenin turizm lokomotifi olarak kabul edildiğini aktaran Tepe, şöyle konuştu:

"Çok kar yağmamış olmasına rağmen ilkbahar yağmurları suyun debisini yükseltti. Şu an Melen Çayı'nın debisi normalin üzerinde, adrenalin ve maceraseverlerin tam istediği kıvamda. Talep oldukça güzel. Yaz yağmuru dediğimiz yağmurlar genelde raftingi etkiliyor. İnsanlar genelde 'Yağmurda ve karda rafting yapılmaz.' diye düşünüyor, yağmur ve kar en güzel rafting zamanıdır. Bu yüzden herkesi ilkbahar yağmurlarında rafting yapmaya bekliyoruz."

Rafting tesisleri olarak turizmin önemli değerleri olduğunu vurgulayan Tepe, "Açıkçası biz turizmin lokomotifi olduk, ama birlikten kuvvet doğar. Tüm turizmciler işletmecisinden rehberine kadar tüm idarecilerle birlikte turist sayılarını daha da yükseğe çıkarabiliriz. Melen Çayı'nda 20-50 bin kişiye yılda rafting yaptırabilir miyiz diye hesap ederdik, geçen yıl 100 bin civarında insana rafting yaptırdık. Bu yıl hedefimiz 150 bin kişi. İstek ve talepler gerçekleşir ve bu yılı dolu dolu geçirirsek, inanıyoruz ki 150 bini garantiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, rafting yapmak üzere bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, debisi normalin üzerinde olan suya özel kıyafetler ve botlarla girerek 13 kilometrelik parkurda heyecan yaşadı.

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

- Melen Çayı'nın etrafında bulunan rafting tesisleri, ilkbahar yağmurlarıyla sezona giriş yaptı - Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Melen Çayı'nda 20-50 bin kişiye yılda rafting yaptırabilir miyiz diye hesap ederdik, geçen yıl 100 bin civarında insana

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı

Melen Çayı'nda rafting heyecanı
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Anahtar Kelimeler:
Düzce Rafting

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