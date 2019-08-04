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Melen Çayı'nda rafting turları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Düzce'de yaşanan sel felaketinden sonra Melen Çayı'nda yapılan temizlik çalışmasının ardından rafting turlarına başlandı - Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Nehir yatakları değişti ama biz 12-13 gündür iş makineleriyle çalışıyoruz. Sıkıntılı olan bölgelerde ağaç, kaya, taş ne varsa hepsinin çözümünü yaptık. Şu an Melen Çayı kusursuz"

Düzce'de yaşanan sel felaketinden sonra Melen Çayı'nda yapılan temizlik çalışmasının ardından rafting turları yeniden başladı.

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 17-18 Temmuz'da kuvvetli yağış nedeniyle Melen Çayı'nın taşması sonucu bir süre hizmete ara veren rafting tesisleri, yeniden faaliyete geçti.

Selin ardından Melen Çayı'na sürüklenen ağaç parçaları ve diğer malzemeleri temizleyen rafting işletmecileri, bugün itibarıyla turlara başladı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nda yeniden turların başladığını söyledi.

Büyük sel felaketi yaşandığını hatırlatan Tepe, "Sel felaketinin ardından ilk turlarımıza başladık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Düzce Valimiz, Kültür ve Turizm Bakanımız, Kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızın desteğiyle normal hayata dönme çalışmaları yaptık. Kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyordu. Bugün rafting turlarımıza başlıyoruz." diye konuştu.

Tepe, Akçakoca ve Cumayeri'nin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Allah, böyle büyük afetlerin tekrarını yaşatmasın inşallah. Rafting turlarımızı gerçekleştiriyoruz. Rafting işletmecileri sel nedeniyle büyük bir sekteye uğradı. 100 yılın en büyük sel felaketi deniliyor. İnsanlar 'Artık sel olur mu?' diye korktu. Melen Çayı, Türkiye'nin değil, dünyanın en güvenli nehirlerinden biridir. Yaşadığımız büyük bir doğal afetti, elimizde olan bir durum değil."

Parkurda yenileme çalışması yaptıklarını da aktaran Tepe, "Nehir yatakları değişti ama biz 12-13 gündür iş makineleriyle çalışıyoruz. Sıkıntılı olan bölgelerde ağaç, kaya, taş ne varsa hepsinin çözümünü yaptık. Şu an Melen Çayı kusursuz. Denizlerde nasıl mavi bayrak varsa bizde de yeşil bayrak var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce melen çayı Rafting

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