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"Melen'de raftinge tüm ülkelerden rağbet var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Artık sadece Orta Doğu'dan değil, Batı ülkelerinden de talep görüyoruz. Tüm ülkelerden Melen Çayı'na rağbet var"

Yaz tatilini değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen yabancı turistler, ülkenin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yabancı turistler, otobüslerle geldikleri Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlendi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede geçen ay yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören tesislerin yürütülen çalışmalarla eski günlerine döndüğünü söyledi.

Melen'in yabancı turistler için vazgeçilmez olduğunu, rafting turlarının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Tepe, şöyle konuştu:

"Yaz sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Bundan 2-3 yıl önce ağustos aylarında hiç tur yapamıyorken, şu an turlarımız hızlanmış durumda. Artık sadece Orta Doğu'dan değil, Batı ülkelerinden de talep görüyoruz. Tüm ülkelerden Melen Çayı'na rağbet var. Melen bu anlamda en önemli konuma geldi."

Tepe, 17-18 Temmuz tarihlerinde büyük bir felaket yaşadıklarını ancak hızla toparlandıklarını dile getirerek, "Sel felaketinin ardından yaşanan yoğun talep yaralarımıza merhem oldu. Bu da tüm işletmecilerimizin yüzünü güldürdü. Hafta sonları 500 ila bin kişiye rafting yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce melen çayı Rafting

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